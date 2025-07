世界一のYouTuber「MrBeast」がバケモンすぎる神記録を連発

この記事は『ギネス世界記録2025』の告知です。



YouTubeで最も登録者数が多く、最も稼いでいる個人であるMrBeast(ミスタービースト)は、ギネス世界記録の保持者であり、現在もその記録を更新し続けている。13歳でYouTubeに初投稿して以来、アルゴリズムを研究し、ファンを喜ばせる動画を分析してきた。電子レンジをレンチンするなどの無謀な行為や、10万ドル(約1450万円)の黄金アイスクリームを食べるといった“junklord”と呼ばれるコンテンツ、豪華賞品や現金のプレゼントによって人々を魅了し、独自のビジネスモデルを確立した。SNSプラットフォーム全体で5億人以上のフォロワーを持ち、世界で最もフォロワー数の多いクリエイターでもある。

そんなYouTubeのレジェンドであり、ギネス世界記録の象徴(アイコン)でもあるミスタービーストが、過去最大のプロジェクトに取り組んだ。それがAmazonプライムビデオの番組『ビーストゲーム』だ。ミスタービーストはこれを「史上最大のゲームショー」と称し、1,000人以上の出場者がテレビ史上最高額となる500万ドル(約7億円)の賞金を競った。

「可能な限り最高のショーを制作し、YouTuberが他のプラットフォームでも成功できることを証明したい」「YouTubeコミュニティを誇りに思ってもらえるようにしたい」と、ミスタービーストはAmazonに語っていた。



『ビーストゲーム』はシーズン1が終了。放送開始から25日間で5,000万人以上が視聴した。ネタバレになるので詳細は明かせないが、このショーの制作中に新たなギネス世界記録のタイトルを獲得している。

ミスタービーストとギネス世界記録のつながりは深く、2022年にはYouTubeにおける個人男性としての最多登録者数の記録保持者としてその名を刻んだ。このとき、10年ぶりにPewDiePieの記録を更新したのだ。

それ以来、ミスタービーストの動画はますます見応えのあるものになっている。例えば、50人の人気YouTuberが100万ドル(約1億4,500万円)をかけて争う動画は24時間で8,099万回の視聴を記録した。これは、ドイツの人口にほぼ匹敵する数字だ。

ミスタービーストがブレイクしたのは、2017年に自らがリアルタイムで1から10万までの数を数える姿を撮影した動画だ。この偉業には40時間以上を要した。疲れ切った様子を映したこの動画は数百万回再生され、多くのフォロワーを獲得した。ここから過激なチャレンジシリーズが幕を開けた。

現在、ミスタービーストは約4億人のチャンネル登録者を有し、YouTubeチャンネルの中で最多を誇る。「イカゲームを現実世界で再現してみた!」、「クリスティアーノ・ロナウドを破って100万ドルを勝ち取れ」、「ランボルギーニを止めるのにどれだけのテープが必要か?」などの異次元すぎる動画を制作している。ランボルギーニの動画では、ダクトテープにランボルギーニを突っ込ませ、最終的に車が壊れるまで撮影した。たった12秒の動画のためだけにだ。

これほどのスケールを誇るYouTuberがAmazonとタッグを組んだのだから、『ビーストゲーム』が常識離れした番組になったのは火を見るよりも明らかだ。そのため、ギネスワールドレコーズは撮影現場にチームを派遣。撮影中に44の世界記録が達成されたことを確認した。例えば「1シーズンにおける競技系リアリティ番組の最多参加者数(2,000人)」、「競技系リアリティ番組での最大賞金総額(1,000万ドル:約14億5,000万円)」などだ。

ミスタービーストは撮影中に獲得した新しい世界記録について、X(旧Twitter)でファンに最新情報を発信していた。

Guinness just dropped off some of the world records we broke while filming Beast Games lol. IM SO EXCITED TO DROP THIS SHOW IN 22 DAYS :smiling_face_with_3_hearts: pic.twitter.com/I9m08olhD3