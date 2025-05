さよならGPT-4、革命起こしたAIモデル

OpenAIは5月1日、ChatGPTで利用可能なAIモデルのリストから「GPT-4」を削除した。

GPT-4は2023年3月公開のAIモデル。2万5000語以上のテキストを一度に読み込めるなど、同社がそれまで提供してきた「GPT-3.5」を上回る性能をもっていたことから、登場と同時に大きな注目を集めたモデルでもある。

本モデルはChatGPTだけでなく、外国語学習アプリ「Duolingo」やマイクロソフトのAIアシスタント「Copilot」など、幅広い企業のAIサービスに活用されたことも特筆すべき点だ。こうした功績を踏まえると、先代の「GPT-3.5」以上に、AIを身近な存在に近づけた革新的なモデルといえそうだ。

GPT-4の提供終了に伴い、OpenAIのサム・アルトマンCEOは自身のXアカウントで、同モデルに対する思いを次のように語っている。

goodbye, GPT-4. you kicked off a revolution.



we will proudly keep your weights on a special hard drive to give to some historians in the future.