丸の内中の子連れファミリーを集めてしまう丸の内仲通り、とんでもないかわいさになってた!

丸の内で催されるイベントは数あれど、私がいつも開催を心待ちにしているイベントがあります。それが「Marunouchi Street Park」。2019年から、都心の広場・公園的空間の在り方を検証するために、丸の内仲通りで開催されている社会実験イベントです。“社会実験イベント”なんて言うとなんだか難しそうな気がしますが、そんなことはありません! このイベントの期間中は、丸の内仲通りがまさに公園のような心地よい空間となるんです。東京を代表するオフィス街としてカッコイイ街なイメージがある丸の内も、いつもより時の流れがゆったりと感じられます。

現在、13回目となる「Marunouchi Street Park 2025 Spring」が4月16日(水)~5月11日(日)の期間で開催中です。今回も早速行ってきました!

つい写真を撮りたくなるオブジェたちが通りを彩る

今回のMarunouchi Street Parkは、昨年度のMarunouchi Street Park 2024 Springに続き、高級ジュエリーブランドのヴァン クリーフ&アーペルとフランス人アーティストのアレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェ氏とのコラボレーションが行われています。

「Spring is Blooming in Marunouchi with Alexandre Benjamin Navet」をタイトルに、鮮やかで春らしい色彩のブランコやベンチ、噴水などのオブジェが飾られていて、かわいらしい雰囲気に歩いているだけでわくわくと気分が高まってきます。

通りを歩いていて気が付いたのは、小さな子供連れの方がかなり多いということ! 休日は家族連れも多い印象の丸の内ですが、平日にこんなに子供連れの方が多いのはあまり見たことがないかもしれません。皆さん、かわいいオブジェと一緒にお子さんの写真を撮りたくて集まってきているよう。確かに春らしいオブジェと子供の相性は抜群かも! ベビーカーを押すママ友グループも何組か見かけました。

春らしい心地よい気候のなか小さい子の楽しげな声が聞こえ、まさに休日の公園といった雰囲気。穏やかな空気感に包み込まれて、仕事がまだ残っているという自分の現実を忘れかけてしまいます…(笑)。

鳥を探してスタンプラリー

癒されながら通りを歩いていると、スタッフの方に「デジタルスタンプラリーをやっています! 参加しませんか?」と声をかけられました。「何それ、知らない!」と思い聞いてみると、オブジェのなかに点在する鳥のオブジェにスマートフォンをかざすとURLが送られてきて、そこからスタンプラリーに参加できるとのこと。Marunouchi Street ParkはBlock1(丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前)、Block2(丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前)、Block3(丸の内パークビル・明治安田生命ビル前)と3つのブロックに分かれているのですが、それぞれで1つずつ、計3つ集めればゴールです。

送られてきたリンクを開くと、スタンプを集めることができました。

通りの撮影を楽しみながら、無事にコンプリート!

スタンプを揃えたら、Block2にあるステッカーステーションへ行き画面を提示すると、ステッカーをもらうことができます。

風車作りで童心に帰る

通りでは4月16日、17日と、会期中の土日祝日にワークショップも開催。風車づくり、お花のお面作り、折り紙、塗り絵から好きなものを選んで無料で参加することができます。

実は昨年も風車を作ったのですが、柄などが変わっているようなので今年もやってみることに。ちなみに昨年は私が参加するタイミングではあまりほかの参加者がおらず、「大人でも参加して良いのだろうか…」と若干気おくれしながら参加したのですが、今回は大人の参加者が何人もいたので安心して参加できました(笑)。

真ん中の鳥の飾りがかわいらしい風車が完成! 5分もかからずにできるので、気軽に体験できます。風が吹いて風車が勢いよく回るとなんだか嬉しい気分。童心に帰ります。ちなみに真ん中の鳥は2種類から選ぶことができます。ちょうどお隣で体験されていた方が私が選んだのとは違う方の鳥を選んでいたので一緒にパチリ。

また、通りには小さなライブラリーがあり、ここでは4月19日、27日、29日、5月5日に読み聞かせも実施されるそうです。

ワークショップ

開催日時:会期中の土日祝日、および4月16日(水)/17日(木) 11:00~16:00

会場:丸の内仲通り Block2

よみきかせ

開催日時:4月19日(土)、4月27日(日)、4月29日(火・祝)、5月5日(月・祝) 13:00/15:00

会場:丸の内仲通り Block2 ライブラリー

*ワークショップ・よみきかせは予約不要・無料。天候などの事由により内容を予告なく変更/中止する場合があります。

キッチンカーのアイスでひと休み

通りのオブジェがかわいすぎるあまり、気づいたら仲通りを何往復も歩いていたので小腹が空いてちょっとひと休み。最初から目をつけていたキッチンカーでアイスを買います。

購入したアイスは仲通りのテーブルとベンチでいただくことに。テーブルのデザインも今回のMarunouchi Street Parkにあわせたものになっていて、かわいいんです。

ちなみにアイスクリームはカップかコーンを選ぶことができるのですが、私はカップを選びました。カップのデザインもかわいくて得した気分です。マンゴーシャーベットは爽やかな甘味がたまらん~! ちなみに近くにはドリンクのキッチンカーもありました。

キッチンカー

開催日時:週末限定

また、丸の内仲通り沿いの丸ビル1階のマルキューブでは、5月6日まで期間限定でヴァン クリーフ&アーペルのポップアップ ブティックも開催中。丸の内仲通りと同じ春らしい雰囲気が楽しめて、メゾンのファン必見のポップアップです。

期間限定ポップアップ ブティック

期間:2025年4月16日(水)~5月6日(火・祝) 会場:東京都千代田区丸の内 2-4-1丸ビル1階 マルキューブ 営業時間:11:00~19:00

どこを見ても春らしくかわいい装飾に自然と心がウキウキしてしまう「Marunouchi Street Park 2025 Spring」。最近健康のためにとにかく歩くことを意識している私ですが、あまり変わり映えしない景色だと飽きてしまうこともしばしば…。でもこんなにかわいい空間なら、楽しくどこまでも歩いて行けそう! かわいすぎるとっておきの散歩スポットとして、たくさんの人に癒しを提供してくれそうです。

Marunouchi Street Park 2025 Spring

実施日時:2025年4月16日(水)~5月11日(日)

実施場所:

丸の内仲通り(特別区道千第114号)

Block1:丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

Block2:丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

Block3:丸の内パークビル・明治安田生命ビル前