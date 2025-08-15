8万円台で買える圧倒的なコスパ！

ノートPCを買うときは、何を基準に選びますか？ もちろん用途にもよりますが、YouTubeをみたり、ネットサーフィンをしたりするくらいの感覚で買うなら、まずは値段でしょう。

ただ、Amazonなどで安い順に検索すると、コスパはいいけど「なんか怪しくない？」って思うメーカーのPCもありますよね。

そんな人におすすめしたいのがASUSの「Vivobook Go 15 E1504FA (E1504FA-L1368W)」です！

本モデルはASUS Store限定商品ではありますが8万円台というリーズナブルな価格帯でありながら、ASUS独自のErgoSenseキーボードによる快適なタイピング、さらに有機EL（OLED）ディスプレーによる鮮明な映像表示を実現しています。

学生やビジネスパーソンはもちろん、動画視聴や軽いクリエイティブ作業を楽しみたい人にもぴったりの一台です。

15型で約1.63kgと、モバイル性にめちゃくちゃ優れているとまではいいませんが、自宅内での移動なら苦にならない重さですし、コスパの面では圧倒的。

本レビューでは、ASUS Vivobook Go 15 E1504FAの魅力を「コスパ」「タイピング体験」「映像美」の3つの観点から詳しく解説し、さらに購入前に知っておきたい注意点についても触れていきます。

低価格ながら快適なタイピングと有機ELディスプレー搭載

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA最大の魅力は、直販価格8万9800円という10万円以下の圧倒的なコストパフォーマンスです。

一般的に、10万円を切るノートパソコンはスペックや機能面で妥協が必要な場合が多いですが、本モデルはAMD Ryzen 5 7520Uプロセッサーや16GBメモリー、512GB SSDを搭載し、日常的な作業から動画視聴、簡単な画像編集まで快適にこなせます。

さらに米国軍用規格に準拠したテストをクリアした耐久性や、豊富なインターフェースも備えており、日常使いでは安心して使える設計です。学生や新社会人、コストを抑えたい人にもおすすめな一台といえそう。

長時間のレポート作成、メールのやり取りなど、ノートパソコンにおいてキーボードの打ちやすさは非常に重要ですよね。

Vivobook Go 15 E1504FAは、ASUS独自の「ErgoSenseキーボード」を採用。キーの間隔やストローク、反発力が最適化されており、指先に心地よい打鍵感があります。

個人差こそあると思いますが、実際にタイピングしてみると、指が自然に動き、長時間の作業でも疲れにくい印象でした。

Vivobook Go 15 E1504FAは、10万円以下のノートパソコンとしてはめずらしく有機ELディスプレーを搭載しています。従来のTFT液晶ディスプレーと比べて、黒が深くなり、コントラストが非常に高いため、映像や写真が鮮やかに映し出されます。

また挟額スリムベゼルとなっており、より広いスクリーンスペースで作業ができるのも魅力。

ブルーライトカット機能も備えており、目への負担を軽減してくれるのもポイント。長時間の作業やエンタメ利用にも最適なディスプレーです。

本体は約1.63kgとやや重め

Vivobook Go 15 E1504FAは約1.63kgと、15.6型ノートとしては標準的ですが、日常的なモバイル用途のノートと比べるとやや重く、毎日持ち歩くには負担に感じることがあります。

ただし、家の中での持ち運びや、オフィス内での移動、据え置き利用には十分な利便性があります。大画面による作業効率や映像体験を重視する人には、重さ以上のメリットを感じられるでしょう。

本機のUSB Type-Cポートはデータ転送専用で、映像出力（DisplayPort Alt Mode）やPD充電には対応していません。

ですが、HDMI端子や複数のUSB-Aポートなど、日常使いに必要なインターフェースはしっかり備わっています。自宅やオフィスでの据え置き利用や、従来の周辺機器との接続には困らない構成です。

やっぱりコスパ＆安心感あるメーカーの製品

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA (E1504FA-L1368W)は、10万円以下という価格帯でありながら、日常使いに十分な性能と快適な操作性、美しいディスプレーを兼ね備えたノートパソコンです。

やはりコスパの高さは圧倒的で、学生や新社会人、コストを重視するユーザーにとって非常に魅力的な選択肢となりそう。

ASUS ErgoSenseキーボードによる快適なタイピング体験は、長時間の作業でもストレスを感じさせず、効率的な作業をサポートしてくれます。さらに、OLED有機ELディスプレーの鮮明な映像表現は、エンタメ利用やクリエイティブ作業にも最適です。

一方で、モバイル性やインターフェースの数といった点ではやや制限があるため、用途や使い方によっては工夫が必要です。

総合的に見て、ASUS Vivobook Go 15 E1504FAは「コストを抑えつつ、快適な作業環境と美しい映像を楽しみたい」という方に強くおすすめできる一台です。

初めてのノートパソコンとしても、サブ機としても活躍すること間違いなし。ぜひ一度、実際に手に取ってその魅力を体感してみてください。