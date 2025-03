グーグル「NotebookLM」にみんな大好き「マインドマップ」機能が追加！

グーグルは3月19日、AIノートアプリ「NotebookLM」にインタラクティブなマインドマップ機能を導入したと公表した。

🛳️Rolling out interactive Mindmaps in NotebookLM!



I'm so inspired by the Exploratorium here in SF - What if every notebook generated your own personal set of interactive understanding toys that help you learn through play? What if instead of text or images, Notebook could even… pic.twitter.com/fFJCGrv0kc