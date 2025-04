Google NotebookLM、AI音声概要が日本語対応！ 長文資料も“聞く”時代へ

グーグルは4月30日、AIノートアプリ「NotebookLM」の音声概要機能(Audio Overviews)が、日本語を含む50以上の言語で利用可能になったと発表した。2024年から200以上の国と地域で提供されているNotebookLMだが、今回のアップデートにより、さらに多くのユーザーがその恩恵を受けられるようになる。

音声概要は、ユーザーがアップロードしたPDFやテキストファイルなどの資料をもとに、内容を要約した音声コンテンツを生成する機能だ。まるでパーソナライズされたポッドキャストを聞くように、資料の内容を耳からインプットできる。英語版の提供開始当初から、そのユニークな機能は多くの注目を集めていた。

今回の多言語対応は、最新のマルチモーダルAI技術と「Gemini 2.5 Pro」のネイティブ音声処理能力によって実現されたという。これにより、単にテキストを読み上げるだけでなく、より自然で魅力的な音声概要が生成される。生成される音声の言語は、ユーザーのGoogleアカウントの言語設定に依存するが、NotebookLMの設定から出力言語を自由に変更することも可能だ。これにより、例えば日本語の資料から英語の音声概要を生成したり、その逆もできる。

We’re bringing 50+ languages to @NotebookLM’s Audio Overviews, including French, Hindi, Japanese + Portuguese, with more on the way. 🌍 Get podcast conversations based on the sources you give it, even if they are in different languages. Our Audio Overview hosts demonstrate: pic.twitter.com/VCV35F6ABp