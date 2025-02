【無料】グーグル、AIコーディング支援「Gemini Code Assist」公開

グーグルは2月25日(現地時間)、開発者向けAI支援ツール「Gemini Code Assist」の個人向けパブリック プレビュー版の無料提供を開始したと発表した。AI支援によるコード生成とレビュー機能を備え、Visual Studio CodeやGitHub、JetBrains IDEなど主要開発環境に対応する。

We’re launching a free version of Gemini Code Assist globally to help you build faster. It comes with:

🛠️ 180K code completions per month

🌐 Support for all programming languages in the public domain

💡 128K token context window



Get started → https://t.co/w12E5VDPI3pic.twitter.com/UJv98rre8X