ゲーミングPCを買ったならディスプレーもゲーミング仕様がいい！ PCゲームの楽しさはディスプレーの質に比例します

美麗なグラフィックも、高品位に表示できないと台無し

BTO PCの最大の魅力は、搭載するPCパーツやスペックをチョイスして、自分にぴったりのゲーミングPCが手に入ること。そして、PC自作に慣れていない方には少々難しく感じる組み立て作業を、信頼できるプロにおまかせできることです。

とはいえ、予算には上限もあります。PCを末永く使えるよう予算ギリギリまでスペックアップしたいところですが、目的であるPCゲームを満喫するには、高品質なディスプレーがセットで必要。ディスプレーの予算も確保しておきましょう。

そして、美麗なグラフィックのAAAタイトルは大画面で楽しみたいですよね。ゲーミングディスプレーのトレンドも、徐々に27型クラスまで移行しています。視認性が向上するほか、動画鑑賞などゲーム以外の用途でも画面サイズに比例して迫力が増すからです。

ゲーミング用途で必ずチェックしたいのが、リフレッシュレートと応答速度。残像感や映像のブレ、カクツキが発生すると、AAAゲームの美麗なグラフィックもゲーム体験も台無し。この記事では、ゲーミングPCとセットで導入したいおすすめの27型ディスプレー2機種をご紹介します。

アイ・オー・データ

GigaCrysta「LCD-GD271UAX」

G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSyncの認定を受けた27型ゲーミングディスプレー。解像度はフルHD(1920×1080ドット)で、応答速度はオーバードライブ機能有効時で最大0.2ms(GtG)。

広視野角のAHVA高速パネルを採用し、残像感を抑えるClear AIM機能を搭載しています。

映像入力はHDMI×2、DisplayPort×1で、全接続端子が最大240Hzの高リフレッシュレートに対応。入力切り替えや画面モード切り替えに便利なリモコンも付属します。

Pixio

PX277 Prime Neo

Fast IPSパネルを採用するWQHD(2560×1440ドット)解像度の27型ゲーミングディスプレー。

リフレッシュレートは180Hzで、応答速度は1ms(GtG)と実力十分。高さ調整に加えてチルト、スイーベル、ピボット配置可能な多機能スタンドを採用し、設置場所を選びにくいのもポイント。VESAマウントにも対応します。

映像入力はHDMI×2、DisplayPort×1。ベゼルレスデザインで、デュアルディスプレー構成にもおすすめです!



そして、今回ご紹介したおすすめゲーミングディスプレー2機種ですが、なんと無料でゲットできるチャンスがあります!

TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II

2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」で、16時30分スタートのステージイベント「おトクにゲーミングPCを買う方法 パーツを自分好みにできる「BTO」を選べ!」 presented by アイ・オー・データ、Pixioにて抽選会を実施します。



【ステージイベント】

「おトクにゲーミングPCを買う方法 パーツを自分好みにできる「BTO」を選べ!」presented by アイ・オー・データ、Pixio

16時30分からステージ開始ですので、このチャンスをお見逃しなく!

このほか、当日は会場で閲覧無料のさまざまなステージイベントを開催。今回ご紹介したステージ以外でも、豪華プレゼントが当たるお楽しみのじゃんけん大会実施ステージがありますよ!

また、PCメーカーの皆様にご協力いただき、魅力的なPCやPCパーツを会場ブース内で展示。その場でメーカー担当者さんやASCII編集部のPC担当に直接相談も可能です。

そして、親子連れの方でも楽しくご参加頂ける、秋葉原のパーツショップを巡る謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施。このイベントだけのオリジナルグッズを入手するチャンスです!

もちろん、オリジナルの来場者プレゼントグッズもご用意、2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」会場で、みなさんのご来場をお待ちしています!