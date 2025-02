PCゲームで勝つために“必須”のアイテムって何か知ってる？ 実はヘッドセットなんですよ

音にこだわらないPCゲーマーは勝利から遠のく

PC作業では意外と軽視されがちなサウンドですが、PCゲーミングの世界ではPCのスペックに匹敵する重要要素です。特にFPSやTPSゲームでは、敵の移動や攻撃位置をまず音で確認するため、音にこだわればこだわるほど勝利の可能性が高まります。

そして、PCゲームの世界では当たり前になった音声チャット。仲間と行動指示などをやりとりしつつ、チャット音声とゲームサウンドの出力をバランスよく両立させるためには、高品位なヘッドセットが必要。長時間プレイでは快適性も重要になります。

この記事では、本格的なゲームプレイにおすすめのゲーミングヘッドセット2機種をご紹介します。もちろん、ビデオ会議や動画視聴といった用途でも大活躍です!

デル・テクノロジーズ(Alienware)

Alienware Proワイヤレス ゲーミング ヘッドセット

応答性に優れるグラフェンコーティングを施した50mmドライバーと、デュアルマイクAIノイズキャンセリング機能、アクティブノイズキャンセリング機能を備えたゲーミングヘッドセット。2.4GHz無線とBluetooth、USB接続が可能で、ハイレゾ再生にも対応します。

マイクは取り外し可能で、合成皮革製のソフトメモリーフォームのイヤーカップは深め。耳周りの密封性高めながら圧力を和らげ、遮音性を向上。最大駆動時間は75時間、15分間の急速充電で最大8時間の再生が可能(アクティブノイズキャンセリングオフ時)なので、長時間ゲームを楽しむ際も小休止を挟むだけで利用を継続できます。重量は315g。

Razer

Razer Barracuda X Chroma

特許技術「TriForce 40mmドライバー」により、音域を歪みなく再現。専用のRGBライティング技術「Razer Chroma」により、ユーザーはRazer Chroma Studioや専用のスマホアプリでイヤーカップ部の6つのライティングゾーンをカスタマイズ可能。300以上のゲームに対応した視覚効果が楽しめます。RGBライティングを搭載しながら285gと軽いのも魅力。

本製品もマイクを取り外し可能で、接続は20msレイテンシーの応答性を誇る2.4GHz無線またはBluetooth。通気性に優れたメモリーフォームクッションを採用した回転式のイヤーカップ部は、室内外で長時間装着し続けても快適です。



そして、今回ご紹介したおすすめゲーミングヘッドセット2機種ですが、なんと無料でゲットできるチャンスがあります!

TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II

2025年2月22日(土)13時〜17時30分予定

開場:13時

LIFORK(リフォーク)秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」で、16時スタートのステージイベント「PCゲームは「音」で勝つ ゲーミングヘッドセットの選び方のポイント」presented by Razer、デル(Alienware)にて抽選会を実施します。



【ステージイベント】

「PCゲームは「音」で勝つ ゲーミングヘッドセットの選び方のポイント」presented by Razer、デル(Alienware)

【ステージ実施日時】

2月22日(土)16時~16時15分



16時からステージ開始ですので、このチャンスをお見逃しなく!

このほか、会場では閲覧無料のさまざまなステージイベントを開催。ゲーミングヘッドセットのステージ以外でも、豪華プレゼントが当たるお楽しみのじゃんけん大会実施ステージがありますよ!

また、PCメーカーの皆様にご協力いただき、魅力的なBTO PCやPCパーツを会場ブース内で展示。その場でメーカー担当者さんやASCII編集部のPC担当に直接相談も可能です。

そして、親子連れの方でも楽しくご参加頂ける、秋葉原のパーツショップを巡る謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施。このイベントだけのオリジナルグッズを入手するチャンスです!

もちろん、オリジナルの来場者プレゼントグッズもご用意、2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」会場で、みなさんのご来場をお待ちしています!