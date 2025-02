配信者デビューはキャプチャーデバイスがあればラクラク

ゲームの楽しみのひとつは「やった!」という会心のプレイです。この達成感を味わうために、長年ゲームを続けている方も多いはず。しかし、その後で「今のは記録に残したかった」と思ったことはありませんか? 今ではゲームプレイは録画&配信できるんです。

コンソールゲーム機でも当たり前になったストリーミングや音声チャット機能ですが、もちろんゲーミングPCでも楽しめます。グラフィックボードメーカーのドライバーアプリや無料アプリなどを活用することで、本当に気軽にストリーマーデビューが可能になりました。

最初の一歩ならこれで十分。そして、本腰を入れてゲームプレイの録画から動画編集や音声編集、テロップ合成などを駆使する映像制作に取り組むなら、専用デバイスを用意するのがいちばんの近道です。この記事では、個性的な特徴をもつおすすめのビデオキャプチャーデバイス3機種をご紹介します。

アバーメディア

GC575

4Kコンシューマー向けHDMI2.1 PCIeキャプチャーカード。PCIe x4スロットが空いているPCユーザーは多いと思いますが、キャプチャーデバイスをPCに内蔵できるという点が最大の特徴かつ魅力。RGBライティングに対応し、サードパーティー製ライティングソフトウェアとも同期可能。ゲーミングPCのライトアップにも貢献します。

スペックもハイエンドで、パススルーの最大入出力解像度は2160p144 HDR/VRR、3440×1440p120 HDR/VRR、1440p240 HDR/VRR。1080pのHDR/VRRでは驚異的な360Hzパススルーに対応。最大録画解像度は2160@60fpsで、幅広い録画解像度とHDR10を含むオプションをサポートします。

アバーメディア

GC313 Pro

3台のデバイスに同時充電できる単ポート接続時最大100Wの充電器機能と、なんと1080p60のビデオキャプチャー機能を兼ね備えた超個性派デバイス。電源未接続時は、USBハブとHDMI映像出力機能を備えたドックとしても利用できます。出先でのストリーミング目的なら「GC313 Pro」でキマリです。

外部ディスプレー出力にも対応しており、接続デバイスを充電しながら長時間のビデオ視聴が可能。インターフェースはUSB Type-C×2、USB Type-A×1、HDMI出力で、プラグは折りたたみ式で本体に収納可能。交換用のACプラグ(EU、UK)も付属します。

アバーメディア

GC313

USBドック機能を備えた3in1ポケット充電器。単ポート最大100W出力に対応したUSB Type-C×2に加えて、最大5Wの出力に対応したUSB Type-A×1、HDMI出力を搭載。こちらのモデルもUSB-C接続デバイスからのHDMI映像出力に対応。

本体は66×62×36.6mmとコンパクトで、ポケットに入れて持ち運びやすいコンパクトさ。本製品もプラグは折りたたみ式で、交換用のACプラグ(EU、UK)も付属します。



そして、今回ご紹介したおすすめキャプチャーユニット3機種ですが、なんと無料でゲットできるチャンスがあります!

TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II

2025年2月22日(土)13時〜17時30分予定

開場:13時

LIFORK(リフォーク)秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」で、15時スタートのステージイベント「キャプチャーユニットは世界への扉 あなたのゲームプレーをみんなに見てもらうためのアイテムなんです」presented by アバーメディアにて抽選会を実施します。



【ステージイベント】

「キャプチャーユニットは世界への扉 あなたのゲームプレーをみんなに見てもらうためのアイテムなんです」presented by アバーメディア

【ステージ実施日時】

2月22日(土)15時~15時15分



15時からステージ開始ですので、このチャンスをお見逃しなく!

このほか、会場では閲覧無料のさまざまなステージイベントを開催。キャプチャーデバイスのステージ以外でも、豪華プレゼントが当たるお楽しみのじゃんけん大会実施ステージがありますよ!

また、PCメーカーの皆様にご協力いただき、魅力的なPCやPCパーツを会場ブース内で展示。その場でメーカー担当者さんやASCII編集部のPC担当に直接相談も可能です。

そして、親子連れの方でも楽しくご参加頂ける、秋葉原のパーツショップを巡る謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施。このイベントだけのオリジナルグッズを入手するチャンスです!

もちろん、オリジナルの来場者プレゼントグッズもご用意、2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」会場で、みなさんのご来場をお待ちしています!