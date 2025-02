ディスプレー選びからPCゲームの勝負は始まっている！ ディスプレーをコスパで選ぶならポイントはここだ

迷ったら23.8型フルHD解像度か27型WQHD解像度でキマリ

ゲーミングディスプレーはなによりも、リフレッシュレート(駆動速度)と応答速度が命。次に予算とBTO PCのスペックに見合った画面サイズ&解像度です。この要素を基準に製品を選べば、まず後悔はありません。

PCゲーミング用の最初の1台としてオススメなのが、お手ごろ価格で入手できる23.8型&フルHD解像度のゲーミングディスプレー。PlayStation 5 Proなどのコンソールゲームを接続する場合も120Hz駆動が下限。180Hz駆動モデルなら、次世代グラボが登場しても末永く活用できます。

また、グラボなどのPCパーツスペック向上を受けて、パネルの大画面化&高解像度化が進んでいるのがゲーミングディスプレーの最新トレンド。画面サイズは27型、解像度はWQHD(2560×1440ドット)がコスパ面でおすすめ。4K&高画質設定はハイエンドグラボが必須になるので、WQHD解像度のバランスの良さが光ります。

今回は、最初の1台として鉄板の選択肢の23.8型フルHD解像度と、最新トレンドに合致した27型WQHD解像度のゲーミングディスプレー2機種をご紹介します。

Xiaomi

Xiaomi ゲーミングモニター G24i

リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GtG)と、ハイスペックPCとリッチなAAAタイトルの要求を満たす23.8型ゲーミングディスプレー。



液晶パネルはFast IPSで、高速動作時の描画遅延とモニターゴーストを低減。映像入力はDisplayPort×1、HDMI×1で、BTO PCに加えてコンソールゲーム機も接続可能。動画鑑賞用にもおすすめですよ!

BenQ

MOBIUZ EX271Q

リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GtG)で、新たなトレンドとなりつつある27型&WQHD(2560×1440ドット)解像度の高コスパゲーミングディスプレー。



HDMI×2、DisplayPort×1に加えてUSB Type-C入力(65W給電)にも対応し、AIが自動で最適なコントラストにリアルタイム調整する「Shadow Phase」機能を搭載。



これに加えて、複数PCのキーボードとマウス操作を切り替えられるKVM機能、ESS DACの搭載などクリエイティブ用途にも向く満艦飾仕様です!



そして、今回ご紹介したおすすめディスプレー2機種ですが、なんと無料でゲットできるチャンスがあります!

TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II

TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II

2025年2月22日(土)13時〜17時30分予定

開場:13時

LIFORK(リフォーク)秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」で、14時スタートのステージイベント「ディスプレー選びからPCゲームの勝負は始まっているんだよ 勝つために俺はディスプレーをココで選ぶ」presented by BenQ、シャオミにて抽選会を実施します。



【ステージイベント】

「ディスプレー選びからPCゲームの勝負は始まっているんだよ 勝つために俺はディスプレーをココで選ぶ」presented by BenQ、シャオミ

【ステージ実施日時】

2月22日(土)14時~14時15分



14時からステージ開始ですので、このチャンスをお見逃しなく!

このほか、会場では閲覧無料のさまざまなステージイベントを開催。ディスプレーのステージ以外でも、豪華プレゼントが当たるお楽しみのじゃんけん大会実施ステージがありますよ!

また、PCメーカーの皆様にご協力いただき、魅力的なBTO PCやPCパーツを会場ブース内で展示。その場でメーカー担当者さんやASCII編集部のPC担当に直接相談も可能です。

そして、親子連れの方でも楽しくご参加頂ける、秋葉原のパーツショップを巡る謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施。このイベントだけのオリジナルグッズを入手するチャンスです!

もちろん、オリジナルの来場者プレゼントグッズもご用意、2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」会場で、みなさんのご来場をお待ちしています!