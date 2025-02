PCでゲームするときに重要なのはお尻と腰！ だから「ゲーミングチェア」を選ぶ必要があったんですね

快適なゲーミングチェア導入で戦績がアップするかも!?

PCのスペックにこだわるのはPCゲーマーの性ですが、ゲームを楽しむ自分のカラダを軽視する傾向があると感じます。ゲームにのめり込むとプレイ時間も長くなり、それだけ心身へのダメージも蓄積します。最終的に肩こりや腰痛がひどくなると、ゲームに集中できなくなりますからね!

そこで導入したいのが、高品質なゲーミングチェア。ゲームプレイ中の姿勢を長時間がっちり保持できることに加えて、自分の体型に合わせて細かく調整することで、心身へのダメージを軽減できます。ゲームだけでなく、集中を要するデスクワークや長編映画の鑑賞にもお役立ちです。

ゲーミングチェアにはクルマのバケットシートのようなカラフルな製品もありますが、自室で悪目立ちしないのはモノトーン基調のモデル。飽きがこないので末永く使えるというメリットは大です。

この記事では、癖がないデザインとモノトーン基調で、末永く愛用できるおすすめゲーミングチェア2機種をご紹介します。ゲームを楽しむにもまず「体が資本」。惜しまず自分に投資するのもPCゲーマーのたしなみですよ!

COUGAR

SPEEDER

背もたれが腰の自然な輪郭に合うようにカーブを描いて凹んでおり、腰部のサポートと快適性を両立。さらに座面前部は下向きに傾斜し、膝への圧力を軽減して座面全体に均等に重量を分散するよう設計されたゲーミングチェア。

触り心地がよいシェニール糸のメッシュ素材を採用し。3Dアームレストと3Dヘッドレストは可動領域が広く、細かく位置調整できます。座面下部にはフットレストが収納されており、休憩時に脚を伸ばしてリラックスできるのも魅力のひとつ。ゲームに疲れた際のひと休みが捗りますね!

COUGAR

SPEEDER ONE

SPEEDERが搭載するフットレストを省き、機能を若干抑えつつもアームレスト自体が後ろに倒れる新機能を搭載したゲーミングチェア。アームレストが邪魔にならず、腕を自由に動かすことができるので、ゲームプレイだけでなくイラストや映像制作用途、楽器演奏といった可動性が求められる作業でも威力を発揮します。

背もたれが腰の自然な輪郭に合うようにカーブを描いて凹んでおり、腰部のサポートと快適性を両立する構造も継承。ランバーサポートや座面の奥行き調整に加えて座面高/傾斜調整にも対応します。クリエイターにはこちらのモデルがおすすめかも!?



そして、今回ご紹介したおすすめゲーミングチェア2機種ですが、なんと無料でゲットできるチャンスがあります!

TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II

2025年2月22日(土)13時〜17時30分予定

開場:13時

LIFORK(リフォーク)秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」で、13時30分スタートのステージイベント「PCにこだわるくせに「ゲーミングチェア」にこだわらないのは言語道断」presented by COUGARにて抽選会を実施します。



【ステージイベント】

「PCにこだわるくせに「ゲーミングチェア」にこだわらないのは言語道断」presented by COUGAR

【ステージ実施日時】

2月22日(土)13時30分~13時45分



13時30分からステージ開始ですので、このチャンスをお見逃しなく!

このほか、会場では閲覧無料のさまざまなステージイベントを開催。ゲーミングチェアのステージ以外でも、豪華プレゼントが当たるお楽しみのじゃんけん大会実施ステージがありますよ!

また、PCメーカーの皆様にご協力いただき、魅力的なBTO PCやPCパーツを会場ブース内で展示。その場でメーカー担当者さんやASCII編集部のPC担当に直接相談も可能です。

そして、親子連れの方でも楽しくご参加頂ける、秋葉原のパーツショップを巡る謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施。このイベントだけのオリジナルグッズを入手するチャンスです!

もちろん、オリジナルの来場者プレゼントグッズもご用意、2月22日(土)13時開場、秋葉原で開催の「TOKYO Gaming-PC STREET 3 in LIFORK AKIHABARA II」会場で、みなさんのご来場をお待ちしています!