今年の春、インテルは未来を切り拓く若者たちを支援するキャンペーン「#BET ON YOUR FUTURE with インテル Core Ultraプロセッサー~自分の未来に賭けよう~」を開催する。開催期間は2月4日から4月末日までで、特別映像やオリジナルグッズが当たるSNSプレゼント企画が用意されている。

インテル Core Ultraプロセッサーは、進化したAI技術を駆使し、高度なコンピューティング性能を提供する。クリエイティブなプロジェクトや最新テクノロジーを体験するユーザーにとって理想的な選択肢である。ONE OR EIGHTのメンバーがアンバサダーとして参加し、キャンペーンに活気とエネルギーを加えている。

キャンペーンでは、ファン必見のONE OR EIGHTのリハーサルや写真撮影の様子を収めた特別映像が公開されている。さらに、オリジナルアイテムやメンバーのサインが入ったグッズが当たるSNSプレゼント企画も実施され、キャンペーン公式サイトやSNSで随時情報が発信される予定だ。