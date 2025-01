X、マネー機能導入に向けてVISAと提携

Xのリンダ・ヤッカリーノCEOは1月28日、Xの金融機能「X Money」のリリース次期を2025年後半と発表。クレジットカード大手VISAが、最初のパートナーとして参加することを明らかにした。

同氏によると、X Moneyの主な機能は以下のとおり。

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.



💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct



🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments



🏦 Option to instantly…