Googleマップ、メキシコ湾を「アメリカ湾」に変更か

米国のトランプ大統領がメキシコ湾の呼称をアメリカ湾に変更する大統領令を出したことを受け、グーグルは1月28日、Googleマップでの表記を変更する方針を明らかにした。

同社によると、Googleマップに表示される地名等は、各国政府の公式見解に基づいた名称を採用することが慣例。米国に関しては「Geographic Names Information System(GNIS/地名情報システム)」が基準となっており、こちらの情報がアメリカ湾に変更され次第、Googleマップの表記も切り替わるとしている。

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.