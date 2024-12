年末年始やることなきゃこのゲームで遊んで！ Steamウィンターセールでオススメのタイトルはコレだ

年末に差し掛かってきて、正月休みどうしようと考えている人もいるのではないでしょうか。今年は長めのお休みになりますし、家で過ごす場合は、ゲームで遊ぼうというゲーマーも多いと思います。

PCゲーマーの皆さんは、もう目をとおしている可能性が高いかとは思いますが、Steamでは2025年1月2日まで「ウィンターセール」を実施中です。これまで気になっていたタイトルがセール価格で買えるかもしれませんので、要チェックですよ!

今回はそんなセールの中から、新作ではないけれど、個人的にぜひ未プレイの方は遊んでほしいタイトルをチョイスしました。

ストーリーの重厚さはシリーズお墨付き!

春日一番、桐生一馬が紡ぐ物語

・タイトル:龍が如く8

・割引率:50%

・価格:4840円

・メーカー:セガ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2072450/8/

再び「どん底」から這い上がる男、春日一番と「人生最期」の戦いに挑む男、桐生一馬。 二人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いた超大作RPG。 より戦略性を増してパワーアップしたバトルや、シリーズ初の海外ステージ「ハワイ」ならではの様々なプレイスポットなどを遊び尽くせ!

© SEGA

今なお圧倒的な人気を誇る対戦格闘ゲーム

・タイトル:Street Fighter 6

・割引率:50%

・価格:3995円

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

シリーズ最新作『ストリートファイター6』が2023年6月2日に発売決定! RE ENGINEで開発された本作は、大型モード「ワールドツアー」や「ファイティンググラウンド」、「バトルハブ」で構成され、新たな「ストリートファイター」はこれまでのシリーズにはない全く新しい体験が待ち受けている。

©CAPCOM

まだ未プレイなら絶対プレイしてほしい!

震えるドラマに注目

・タイトル:The Last of Us Part I

・割引率:50%

・価格:3795円

・メーカー:PlayStation Publishing LLC

・製品URL:https://store.steampowered.com/agecheck/app/1888930/

数々の賞を受賞し、高評価のドラマの原作となった『The Last of Us』の心揺さぶるストーリーを体験しよう。感染者と生存者がせめぎ合う荒廃したアメリカをジョエルとエリーと横断しよう。

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

これは沼る! デッキ構築ローグライク

・タイトル:Slay the Spire

・割引率:75%

・価格:700円

・メーカー:Mega Crit

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/646570/Slay_the_Spire/

2019 MegaCrit, LLC.

暗殺方法はあなた次第、華麗にこなすか、暴れ倒すか

・タイトル:HITMAN World of Assassination

・割引率:90%

・価格:340円

・メーカー:IO Interactive A/S

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1659040/HITMAN_World_of_Assassination/

究極の暗殺者の世界に飛び込もう。HITMAN 暗殺の世界には、メインキャンペーン、コントラクトモード、エスカレーション、エルーシブターゲット・アーケード、そしてローグライク作品をイメージしたゲームモード HITMAN: Freelancerを含むHITMAN、HITMAN 2、HITMAN 3のすべてが収録されています。

HITMAN 3 © 2020 IO Interactive A/S. IO Interactive, IOI logos, HITMAN, HITMAN logos, and WORLD OF ASSASSINATION are trademarks or registered trademarks owned by or exclusively licensed to IO Interactive A/S. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

ドスパラがSteamギフトカード1万円分をプレゼントするキャンペーンを実施中

以上のように、名作がオトクに購入できるSteamのウィンターセール。そんなゲームに使えるSteamギフトカードをプレゼントするキャンペーンをドスパラが実施中です。

応募は@dospara_webをフォローして、該当のポストをリポストするのみ。抽選で3名にSteamギフトカード1万円分をプレゼントするというものです。期間はSteamのウィンターセールと同じ2025年1月2日までとなっています。

また、ダブルチャンスとしてハッシュタグ「#人生で一番おすすめしたいゲーム」を付けて投稿した人の中から1名に「ゲーミングデバイスセット」をプレゼント。気になるゲームタイトルがある人や、ゲーミングデバイスがほしい人は、ぜひチェックしてみて下さい。