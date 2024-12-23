インティ・クリエイツの人気タイトルが最大65％オフ！「年末年始セール」をSteamほかで開催中

インティ・クリエイツは12月23日、Steam Store／PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて、同社のタイトルが最大65オフ（VR作品除く）のお買い得価格で購入できる「年末年始セール」を開催中だと発表。開催期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回は、カードゲームRPG『カルドアンシェル』が20％オフでセールに初登場！ また、猫の久遠が主人の元の帰るために冥界から脱出する姿を描く『九魂の久遠』が40％オフになるなど、今年発売のタイトルもラインアップしているのでお見逃しなく。

■セール期間

PC（Steam）版：2025年1月3日午前2時59分

https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

PlayStation版：2025年1月17日23時59分

https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1

Nintendo Switch版：2025年1月18日23時59分

https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

■対象タイトル