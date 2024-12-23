Steam Storeのほか、PlayStation Store、ニンテンドーeショップで開催中
インティ・クリエイツの人気タイトルが最大65％オフ！「年末年始セール」をSteamほかで開催中
インティ・クリエイツは12月23日、Steam Store／PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて、同社のタイトルが最大65オフ（VR作品除く）のお買い得価格で購入できる「年末年始セール」を開催中だと発表。開催期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。
今回は、カードゲームRPG『カルドアンシェル』が20％オフでセールに初登場！ また、猫の久遠が主人の元の帰るために冥界から脱出する姿を描く『九魂の久遠』が40％オフになるなど、今年発売のタイトルもラインアップしているのでお見逃しなく。
■セール期間
PC（Steam）版：2025年1月3日午前2時59分
https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
PlayStation版：2025年1月17日23時59分
https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1
Nintendo Switch版：2025年1月18日23時59分
https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
■対象タイトル
55％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch／PS4
60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
55％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PS4／PC（Steam）
60％オフ Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PS4／PC（Steam）
55％オフ ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch、PS4／PC（Steam）
65％オフ マイティガンヴォルト（ぎゃるガンヴォルト）……PS4／PC（Steam）
65％オフ マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PS4／PC（Steam）
60％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
75％オフ ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）
65％オフ ぎゃる☆がん 2……Switch、PS4
65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる……PS4
65％オフ ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch
50％オフ グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
45％オフ 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
40％オフ GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
40％オフ ロロパズミクス……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
40％オフ 九魂の久遠……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
20％オフ カルドアンシェル…Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
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