インティ・クリエイツは12月23日、Steam Store/PlayStation Store/ニンテンドーeショップにて、同社のタイトルが最大65オフ(VR作品除く)のお買い得価格で購入できる「年末年始セール」を開催中だと発表。開催期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回は、カードゲームRPG『カルドアンシェル』が20%オフでセールに初登場! また、猫の久遠が主人の元の帰るために冥界から脱出する姿を描く『九魂の久遠』が40%オフになるなど、今年発売のタイトルもラインアップしているのでお見逃しなく。

■セール期間

PC(Steam)版:2025年1月3日午前2時59分

https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

PlayStation版:2025年1月17日23時59分

https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1

Nintendo Switch版:2025年1月18日23時59分

https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

■対象タイトル