「au Pay」おトクなキャンペーンまとめ（2024年11月開始分）

キャッシュレス決済「au Pay」ユーザー向け、2024年11月開始分のキャンペーンをまとめてご紹介。割引クーポンやポイントプレゼントをお得に活用しよう!

開催期間:2024年11月4日~12月1日

内容:

【初めて利用するユーザー】

・キャンペーン期間中、Coke ON Pay対応の自販機で、au PAY(ネット支払い)を新規利用し、100円以上のコカ・コーラ社製品購入すると、毎週100ポイントをキャッシュバック

※ 2024年11月3日までにCoke ON Pay対応の自販機でau PAY(ネット支払い)の利用がないユーザーが対象

【利用者全員にチャンス】

・キャンペーン期間中、Coke ON Pay対応自販機でau PAY(ネット支払い)で購入すると、1購買につき1回くじ引きが可能。2回に1回の確率でCoke ONドリンクチケットやCoke ON スタンプ or Coke ON ポイントが当たる

付与上限:

・毎週:100ポイント

・期間あたり:400ポイント