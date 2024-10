ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は10月23日、PlayStation 5用ソフト「モンスターハンターワイルズ」が2025年2月28日に発売することを記念し、同作の特別デザインをあしらったDualSense ワイヤレスコントローラーおよびPS5用カバーを、同日より国内向けに数量限定で発売すると発表した。

2024年10月30日以降、全国のPlayStation取扱店やECサイトにて順次予約を開始。価格はコントローラーが1万2480円、PS5カバーが9980円となる。なお、両製品は別売りであり、ソフトやPS5本体の同梱ではない点に注意しよう。

いずれの製品も、作中に登場する「禁足地調査隊」のエンブレムデザインが刻印されており、これから始まる狩りの日々に向けてテンションがアガる見た目だ。欲しい人はぜひ予約に挑戦してみては。

https://www.playstation.com/ja-jp/games/monster-hunter-wilds/

©CAPCOM

©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.