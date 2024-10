X、ブロック仕様変更を予告　「改悪では」「よくわからない」と戸惑いの声

SNSサービスXで10月17日頃から、一部のユーザーにブロック機能の仕様変更に関する通知が表示され、「改悪ではないか」「変更後の環境がどうなるのかよくわからない」といった戸惑いの声が挙がっている。

通知は「まもなくブロックが変わります」というタイトルで、今後はブロックされた側がブロックした側の公開ポストを表示可能になるという内容。ブロックされた側が、ブロックした側に対してエンゲージメント(リプライなどの反応)を返すことはできないとも書かれており、単純にこれまでのブロック機能から公開ポストを非表示化する部分だけを廃止するものといえる。

ブロック機能の仕様変更を巡っては9月24日、Xのイーロン・マスク前CEOがユーザーとのやり取りの中で、前述のような変更を加える予定があることを肯定する発言をしていた。

High time this happened.



The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.