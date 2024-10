AlcheとTrippyは10月11日、Epic Gamesが提供するオンラインゲーム「Fortnite」(フォートナイト)において、三喜プロモーションと共同で松平健さんとのコラボイベント「マツケンサンバII Rise Up the World」(島コード:1865-4829-7018)を開催すると発表。

本企画は、マツケンサンバIIの20周年を記念して、マツケンサンバIIの楽曲を世界中の人と楽しめるライブパフォーマンスをフォートナイト上で開催するもの。2024年10月18日の18時開場で、20時より開始する。詳しい参加方法などは、特設サイトをチェックだ。

フォートナイトにマツケンサンバIIが登場!

これまで同作では、米津玄師さんやトラヴィス・スコットさんなど、世界的に有名なアーティストのライブイベントを開催してきた歴史がある。

本イベントはそうした「公式」の制作したコンテンツではないものの、作法を取り入れたライブイベントとして開催される。

ライブでは、巨大なマツケンがFortniteでお馴染みの4つのエリアに登場。プレイヤーはマツケンサンバIIの楽曲世界に入り、ほかのプレイヤーと一緒にライブを盛り上げ楽しめるという。

松平健さんからのメッセージ 「この度、フォートナイトの世界で皆さんとサンバを踊れることをとても楽しみにしています。マツケンサンバIIの明るく楽しい雰囲気で、ゲームの世界をさらに盛り上げていきたいと思います。一緒に踊って、笑って、最高の思い出を作りましょう!」

プレイ料金は無料。対応プラットフォームは「PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Epic Games Store)/クラウドベースのゲーム配信サービス」となっている。

18時の開場後、ゲーム内でコインを集めてゲーム内ライブオリジナルアイテムと交換することが可能。万全の準備を整えて、このお祭りを楽しもう。

※「マツケンサンバII Rise Up the World」 は Epic Games, Inc. によってスポンサー、承認または管理されているものではありません。独立して制作されたフォートナイトクリエイティブのコンテンツです

【イベント概要】

イベント名:マツケンサンバII Rise Up the World

利用料金:無料

リリース日:2024年10月18日 18時より開場 20時開始

島コード:1865-4829-7018

公式サイト:https://matsuken.world

ハッシュタグ:#マツケンフォートナイト

【ゲーム情報】

タイトル:FORTNITE(フォートナイト)

ジャンル:アクション

開発・運営:Epic Games

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/Windows/Android

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

プレイ人数:1人~100人(オンラインプレイ時)

© 2024, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。

© 2024 Viacom International Inc. 無断で複製、転用、転載、使用することを禁じます。