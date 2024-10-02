ChatGPT無料版、人間みたいにしゃべる「高度な音声機能」使えるように

OpenAIは10月2日、ChatGPTの「高度な音声機能」の提供範囲を、無料ユーザーにも順次拡大することを公式Xアカウントで発表した。

Starting this week, Advanced Voice is rolling out to all ChatGPT Enterprise, Edu, and Team users globally. Free users will also get a sneak peek of Advanced Voice.



Plus and Free users in the EU…we’ll keep you updated, we promise. — OpenAI (@OpenAI) October 1, 2024

高度な音声機能は有料プラン「ChatGPT Plus」のユーザー向けに公開されていた機能。抑揚をつけたリアルな発音ができるようになったほか、人間側の感情に配慮した返答する機能や、AIの発話中に人間が会話を遮っても一呼吸置いて会話を継続する機能を搭載することで、人間同士のコミュニケーションに近い、より自然なやり取りを実現している。

本機能の利用には最新版のChatGPTアプリが必要。10月2日現在、ブラウザー版では利用できないため注意したい。

なお、同社では無料版ユーザーのほか、これまで高度な音声機能の対象外だったプラン（ChatGPT Enterprise／Edu／Team）の全ユーザーにも、今週から機能を開放する予定だ。