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ゲーム  >  ニュース  >  「ドラクエXI」50％オフ、「ライザのアトリエ」67％オフ　“ターン制RPG”が今だけお得【Steamセール情報】

腰を据えて遊べるRPGが盛りだくさん！

「ドラクエXI」50％オフ、「ライザのアトリエ」67％オフ　“ターン制RPG”が今だけお得【Steamセール情報】

2024年10月01日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

　PCゲームを配信するSteamストアにて10月1日より、“ターン制RPGフェス”が開催中だ。期間は2024年10月8日2時（日本時間）までとなる。

　本イベントでは、ターン制RPGのゲームをお得な価格で購入できる。この機会にストアをのぞいて、気になっていたゲームを遊んでみてはいかがだろうか。

・Steamストア
https://store.steampowered.com/category/turnbased_rpg

スクウェア・エニックス
『ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S』
5478円→2739円（50％オフ）

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO ECHOES OF AN ELUSIVE AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.
DRAGON QUEST, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademark of Square Enix Holdings Co., Ltd.

コーエーテクモゲームス
『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』
8580円→2831円（67％オフ）

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

Sabotage Studio
『Sea of Stars』
4000円→2800円（30％オフ）

© Sabotage Studio 2023

バンダイナムコエンターテインメント
『スーパーロボット大戦30』
9460円→3121円（67％オフ）

©天酒之瓢・主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会
©CLAMP・ST／講談社・TMS
©サンライズ
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST
©SEGA
©創通・サンライズ
©創通・フィールズ／MJP製作委員会
©DANCOUGA Partner
©円谷プロ ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMAN製作委員会
©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会
©東映
©永井豪／ダイナミック企画・ＭＺ製作委員会
©永井豪・石川賢／ダイナミック企画
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019
©1998 永井豪・石川賢／ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会
© 2005 AIC・チームダンチェスター/ガンソードパートナーズ
©2016 Go Nagai・Tetsuko Ishikawa・Eiichi Shimizu・Tomohiro Shimoguchi/Dynamic Planning
©2016 創通・フィールズ／MJP製作委員会

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