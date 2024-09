『Fate/Samurai Remnant』や『三國志 14 with パワーアップキット』など100タイトル以上が対象に!

コーエーテクモゲームスは9月25日、ニンテンドーeショップ/Steam/Microsoft Store/PlayStation Storeで配信中の同社のダウンロード版タイトルを通常価格の最大90%オフで提供する「コーエーテクモ TOKYO GAME SHOW 2024 セール」を開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。

本セールでは、『真・三國無双 7 with 猛将伝』をはじめ、『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』や『Fate/Samurai Remnant』『FAIRY TAIL』『三國志 14 with パワーアップキット』『Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition』など100点以上のタイトルが対象となっている。

セール対象タイトルは、特設ページや各デジタルストアを確認してほしい。また、セール価格は各ストア上で直接チェックしよう。

<実施期間>

※セール日程開始順です。

※すべて日本時間となります。

<特設ページ>

:2024年9月13日~10月7日:2024年9月24日2時~10月8日2時:2024年9月24日9時~10月1日19時:2024年9月25日~10月9日

■対象タイトル(一部)

●真・三國無双7 with 猛将伝

※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。

・PlayStation 4

通常価格:7437円 ⇒ セール価格:2974円(60%オフ)

・Steam

通常価格:8580円 ⇒ セール価格:2917円(66%オフ)

●ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~

PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

通常価格:8580円 ⇒ セール価格:2831円(67%オフ)

・PlayStation Store

・My Nintendo Store

・Steam

●Fate/Samurai Remnant

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

通常価格:9680円 ⇒ セール価格:5517円(43%オフ)

・PlayStation Store

・My Nintendo Store

・Steam

●FAIRY TAIL

PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

通常価格:8580円 ⇒ セール価格:4290円(50%オフ)

・PlayStation Store

・My Nintendo Store

・Steam

●三國志14 with パワーアップキット

PlayStation 4/Nintendo Switch

通常価格:1万780円 ⇒ セール価格:6468円(40%オフ)

・PlayStation Store

・My Nintendo Store

・Steam

通常価格:1万1880円 ⇒ セール価格:7128円(40%オフ)

●Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Microsoft Store/Steam)

通常価格:7480円 ⇒ セール価格:4862円(35%オフ)

・PlayStation Store

・Steam

・Microsoft Store

