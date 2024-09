Xのブロック機能がなくなるってホント?!︎ 誰が言い出したの？　

High time this happened. The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.

X(旧Twitter)では、「ブロック機能がなくなるかもしれない」と騒然となっている。

ブロックはX(旧Twitter)の機能のひとつで、ブロックした相手はブロックした人をフォローできなくなるほか投稿も見えなくなる。人気アカウントに対してしつこくつきまとうなど、迷惑なアカウントに対して用いられることが多い。



今回の騒ぎの発端は、Nima Owji氏のポスト(投稿)「速報:Xのブロックボタンがなくなるようだ」に対して、イーロン・マスク氏が「そろそろそうする時期だ(High time this happened)」などとリプライしたことが発端。



ただし、イーロン・マスク氏の投稿に「ポストへの関与はブロックされるが、ポストの閲覧はブロックされない」とあるように、たとえブロックされたとしてもXをログアウトすれば投稿は閲覧可能なのはこれまでどおり。またブロックした人のポストへの関与(リプライなど)ができなくなるのもこれまでどおり。

ここ最近、変更を加わるたびに多くの利用者が困ったことになっているX(旧Twitter)の仕様変更だが、ひょっとすると利用状況そのものはたいして変わらないかもしれない(希望的観測)。



なお、SNSのblueskyが「ブロックは非常に重要な機能であり、なくすことなどクレイジーだ」という旨のコメントを投稿しているのも興味深い。

damn that's crazy



anyway on bluesky, users have named the blocking function "the nuclear block" because it's such a powerful tool to reduce harassment and dogpiling



you should have control over your experience onlinehttps://t.co/x6v5YW0WFThttps://t.co/V4osUzVLsb