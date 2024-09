OpenAI「ChatGPT」次世代AIモデル、2週間以内に搭載か　報道

OpenAIは「ChatGPT」に新AIモデルを2週間以内に搭載する可能性があるという。新興メディアThe Informationの9月10日付けの報道が注目を集めている。新モデルは「Strawberry」と呼ばれ、質問に答える前に「考える」時間をとることで正確に回答する能力を持つとされている。

また、生成AI系の著名なリーカーであるJimmy Apples氏は9月11日、10月に「4.x」モデル(おそらく「4.5」と呼ばれる)がリリースされ、さらに大規模なGPT-5は早ければ12月、遅くとも2025年第1四半期か第2四半期にリリースされる可能性があるとSNS(X)で伝えている。

Ok back to October now.



We should have a 4.x model ( maybe still called 4.5, my old friend ) in October.



The big boy gpt 5, I’ve heard as early as December but for your sanity I would have Q1/Q2 2025 just in case.



View Strawberry in context of better models to come. https://t.co/ftr4lIGDe3