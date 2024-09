「DAZN for docomo」、AFCアジア予選開幕でdポイント最大50％還元キャンペーンを実施

「DAZN for docomo」の月額料金を

最大3ヵ月間毎月dポイントで最大50%還元

ドコモは「AFC アジア予選開幕! dポイント最大50%還元キャンペーン」を今日2日から11月20日まで開催する。

キャンペーン期間中に「DAZN for docomo」を新規で契約し、「DAZN for docomo」サービスサイトからキャンペーンにエントリーした人全員が対象で、最大3ヵ月間「DAZN for docomo」の月額料金の30%のdポイント(期間・用途限定)を還元する。

さらに「DAZN for docomo」の月額料金の20%をdポイント(期間・用途限定)を還元する「爆アゲセレクション」対象の場合は、当キャンペーンの30%還元と合わせて最大3ヵ月間、毎月50%のdポイントが還元される。

9月5日から「DAZN for docomo」を含めた「DAZN」では、2026年のワールドカップ出場をかけた「AFC アジア予選」の全試合を配信予定。さらに、日本代表のアウェイ戦は「DAZN」での独占配信となるので、公式サイトでスケジュールをチェックして、日本代表を応援しよう。