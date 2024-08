画像生成AI「Midjourney」、ブラウザー版に高機能「エディター」が登場

Midjoueneyは8月16日、テスト中のブラウザー版UIに生成した画像を後から自由に編集できる新しい「エディター」機能を追加したことを発表した。

We're releasing a new web editor today. This combines many previously separate image actions into a single unified interface. More coming soon. pic.twitter.com/09uLSeGPB6