中国のテクノロジー企業「快手（Kuaishou）」が開発する、OpenAIの「Sora」に匹敵する性能と話題の動画生成AI「KLING」。
これまで利用するには中国の携帯電話番号が必須だったが、7月24日頃からメールアドレスでも登録可能になった。さっそく試してみよう。
🎉 The moment we've all been waiting for is HERE! 🎊— Kling AI (@Kling_ai) July 24, 2024
Introducing the official global launch of Kling AI's International Version1.0！🌍
📧ANY email address gets you in，no mobile number required!
👉 Direct link：https://t.co/68WvKSDuBg 🔥
Daily login grants 66 free Credits for… pic.twitter.com/TgFZIwInPg
メールアドレスでアカウント作成
KLINGにアクセスしたら、画面右上の「Sign in for free credits」ボタンをクリック。
「Sign up for free」をクリック。
メールアドレスとパスワードを入力し「Next」をクリック。
入力したメールアドレスに確認メールが送られてくるので、そこに書かれたコードを入力して「Sign in」をクリック。
これでアカウント作成は完了だ。現在のところ有料プランはまだ準備中、無料プランでも1日66クレジットが支給される。
なお、現在5秒の動画を生成するのに10クレジット必要なので、1日に6本の動画を生成できる計算だ。