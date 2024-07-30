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無料で試せる動画生成AI、いま初心者にオススメなのは「KLING」です

2024年07月30日 14時00分更新

文● 田口和裕

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　中国のテクノロジー企業「快手（Kuaishou）」が開発する、OpenAIの「Sora」に匹敵する性能と話題の動画生成AI「KLING」。

　これまで利用するには中国の携帯電話番号が必須だったが、7月24日頃からメールアドレスでも登録可能になった。さっそく試してみよう。

メールアドレスでアカウント作成

　KLINGにアクセスしたら、画面右上の「Sign in for free credits」ボタンをクリック。

　「Sign up for free」をクリック。

　メールアドレスとパスワードを入力し「Next」をクリック。

　入力したメールアドレスに確認メールが送られてくるので、そこに書かれたコードを入力して「Sign in」をクリック。

　これでアカウント作成は完了だ。現在のところ有料プランはまだ準備中、無料プランでも1日66クレジットが支給される。

　なお、現在5秒の動画を生成するのに10クレジット必要なので、1日に6本の動画を生成できる計算だ。

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