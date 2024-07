キットカット ブルースクリーン障害で「have a break」と一言

Amazon

2024年7月19日14時ごろから世界規模で発生した、Windows PCのブルースクリーン障害。同日22時ごろ、ネスレが製造するお菓子「KitKat」の公式Xアカウントは「休憩の時間です... キットカットいかがですか?(Time to have a break... KitKat anyone? )」と画像つきのネタを投稿した。

画像は赤い背景(レッドスクリーン)にキットカットの写真を入れ、「どうやら、あなたのコンピューターはこの時間を休憩に当てているようです、あなたもそうすべき!(Looks like your computer is taking this time to have a break, and so should you!)」というコメントをのせたもの。

投稿には「よくやった」「今まで見た中で最高の広告」「お店に行ったら支払いシステムがダウンしていたので、キングサイズのキットカットを無料で送ってもらえますか」などのリプライがついていた。