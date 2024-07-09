Cygamesは7月9日、現地時間2024年7月11日～14日にフランス・パリにて開催される「Japan Expo 2024」への出展を決定した。
Japan Expo会場内のHall 6, #E660にブースを出展。コンシューマータイトルの試遊、物販、アート展示など、さまざまなコンテンツを展開する。
また、試遊などでもらえる各種ノベルティも用意しているという。
【試遊出展タイトル】
●『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』
2024年8月30日発売の『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！』を出展。試遊できるのは、欧州初となる。
発売日：2024年8月30日
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）
公式サイト：https://hachamecha-umamusume.jp/
公式X（Twitter）：https://x.com/uma_musu_hacha
●『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』
新たに追加されたDLCキャラクター「ルシファー」「2B」「ヴェイン」「ベアトリクス」を含む全キャラクターでの試遊が可能。
発売日：発売中（2023年12月14日発売）
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
公式サイト：https://rising.granbluefantasy.jp/
公式X（Twitter）：https://x.com/gbvs_official
●『グランブルーファンタジー リリンク』
アップデートで追加されたプレイアブルキャラクター「シエテ」「ソーン」「サンダルフォン」での試遊が可能。
発売日：発売中（2024年2月1日）
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
公式サイト：https://relink.granbluefantasy.jp/
公式X（Twitter）：https://x.com/gbf_relink_jp
試遊すると、そのタイトルの限定缶バッジが1つもらえる。
「Japan Expo 2024」について
2024年7月11日～14日の4日間、フランスのパリ・ノール・ヴィルパント見本市会場（Parc des expositions Paris Nord Villepinte）にて開催される。CygamesのブースはHall 6, #E660だ。
・「Japan Expo 2024」公式サイト（フランス語）
https://www.japan-expo-paris.com/
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