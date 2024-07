Cygamesは7月9日、現地時間2024年7月11日~14日にフランス・パリにて開催される「Japan Expo 2024」への出展を決定した。

Japan Expo会場内のHall 6, #E660にブースを出展。コンシューマータイトルの試遊、物販、アート展示など、さまざまなコンテンツを展開する。

また、試遊などでもらえる各種ノベルティも用意しているという。

【試遊出展タイトル】

●『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』

2024年8月30日発売の『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』を出展。試遊できるのは、欧州初となる。

発売日:2024年8月30日

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4/PC(Steam)

公式サイト:https://hachamecha-umamusume.jp/

公式X(Twitter):https://x.com/uma_musu_hacha

●『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』

新たに追加されたDLCキャラクター「ルシファー」「2B」「ヴェイン」「ベアトリクス」を含む全キャラクターでの試遊が可能。

発売日:発売中(2023年12月14日発売)

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

公式サイト:https://rising.granbluefantasy.jp/

公式X(Twitter):https://x.com/gbvs_official

●『グランブルーファンタジー リリンク』

アップデートで追加されたプレイアブルキャラクター「シエテ」「ソーン」「サンダルフォン」での試遊が可能。

発売日:発売中(2024年2月1日)

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

公式サイト:https://relink.granbluefantasy.jp/

公式X(Twitter):https://x.com/gbf_relink_jp

試遊すると、そのタイトルの限定缶バッジが1つもらえる。

「Japan Expo 2024」について

2024年7月11日~14日の4日間、フランスのパリ・ノール・ヴィルパント見本市会場(Parc des expositions Paris Nord Villepinte)にて開催される。CygamesのブースはHall 6, #E660だ。

・「Japan Expo 2024」公式サイト(フランス語)

https://www.japan-expo-paris.com/

© Cygames, Inc. © Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS