セガは6月28日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で最大90%オフで購入できる「Summer Sale」を開催中だと発表。開催期間は、2024年7月11日まで。

本セールでは、映像化発表を記念して『龍が如く8』をはじめとする多数の「龍が如く」シリーズタイトルが登場。また、アトラスの人気シリーズ「ペルソナ」からは『ペルソナ3 リロード』や『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』がラインアップされている。

ほかにも、『ぷよぷよ™テトリス® 2』や『ソニックスーパースターズ』といったさまざまなタイトルをお買い得価格で配信中だ。この機会に、気になるタイトルをお得にゲットしよう。

「Summer Sale」

https://store.steampowered.com/publisher/Sega/sale/SEGASummerSale2024

セールタイトルピックアップ

龍が如く8

6776円(30%オフ!)

©SEGA

ペルソナ3 リロード

6776円(30%オフ!)

©ATLUS. ©SEGA.

ペルソナ5 ザ・ロイヤル

3839円(50%オフ!)

©ATLUS. ©SEGA.

ぷよぷよ™テトリス® 2

962円(75%オフ!)

Tetris ® & © 1985~2024 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

ソニックスーパースターズ

2635円(60%オフ!)

©SEGA

LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶

2392円(60%オフ!)

©SEGA