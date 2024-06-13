アマゾン、TOBE所属アーティストの公演アーカイブを8月16日から世界配信

Amazon Prime Videoは6月13日、TOBEに所属する三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.の有明アリーナでの各公演のアーカイブ映像を2024年8月16日（金）19時より、190以上の国と地域で世界独占配信すると発表した。アーカイブ映像は、Amazonプライム会員向けの特典として提供され、会員は追加料金なしで視聴できる。

公演詳細と配信内容

配信される公演は以下の通り。

三宅健：「2024 Live Performance The Otherside : Another Me Presented by KEN MIYAKE」（6月22日開催）

北山宏光：「RANSHIN」（6月15日開催）

Number_i：「No.Oring」（6月19日開催）

IMP.：「DEPARTURE」（6月14日開催）

Prime Videoからのコメント

「3月に『to HEROes ～TOBE 1st Super Live～』を世界独占ライブ配信させていただき、アーティストの情熱と素晴らしい演出、そしてファンの熱狂に感動しました。今回も、TOBEアーティストのハイクオリティなパフォーマンスを世界中のお客様にお届けできることを嬉しく思います。ぜひご期待ください」（Prime Video ジャパンカントリーマネージャー 児玉隆志氏）