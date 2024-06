アマゾン、TOBE所属アーティストの公演アーカイブを8月16日から世界配信

Amazon Prime Videoは6月13日、TOBEに所属する三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.の有明アリーナでの各公演のアーカイブ映像を2024年8月16日(金)19時より、190以上の国と地域で世界独占配信すると発表した。アーカイブ映像は、Amazonプライム会員向けの特典として提供され、会員は追加料金なしで視聴できる。

配信される公演は以下の通り。

三宅健:「2024 Live Performance The Otherside : Another Me Presented by KEN MIYAKE」(6月22日開催)

北山宏光:「RANSHIN」(6月15日開催)

Number_i:「No.Oring」(6月19日開催)

IMP.:「DEPARTURE」(6月14日開催)