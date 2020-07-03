ASRock「DeskMini B760 White」、「DeskMini X600 White」

ASRockの人気小型ベアボーン「DeskMini」シリーズにホワイトモデルが加わる

文●山県　編集●北村／ASCII

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　ASRockの小型ベアボーンキット「DeskMini」シリーズから、ホワイトモデル「DeskMini B760 White」(3万7800円)と「DeskMini X600 White」(3万5800円)が登場。31日よりパソコンショップアーク、オリオスペック、パソコン工房 秋葉原パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売がスタートする。

ASRockの人気小型ベアボーン「DeskMini」シリーズにホワイトモデルが加わる
ASRockの人気小型ベアボーン「DeskMini」シリーズにホワイトモデルが加わる

ASRockの小型ベアボーンキット「DeskMini」シリーズに追加されたホワイトモデル

　人気の小型ベアボーンキット「DeskMini」シリーズにホワイトモデルが追加された。Intel B760チップセットを採用する「DeskMini B760 White」は、「DeskMini B760」のカラバリモデル。「DeskMini X600 White」は、AMD X600チップセットを採用する「DeskMini X600」のカラバリモデルとなる。ショップではモックアップサンプルを展示なので、ホワイトの色合いが気になる人はチェックするといいだろう。

ASRockの人気小型ベアボーン「DeskMini」シリーズにホワイトモデルが加わる
ASRockの人気小型ベアボーン「DeskMini」シリーズにホワイトモデルが加わる

「DeskMini B760 White」と「DeskMini B760 White」

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