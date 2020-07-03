ASRockの人気小型ベアボーン「DeskMini」シリーズにホワイトモデルが加わる

ASRockの小型ベアボーンキット「DeskMini」シリーズから、ホワイトモデル「DeskMini B760 White」(3万7800円)と「DeskMini X600 White」(3万5800円)が登場。31日よりパソコンショップアーク、オリオスペック、パソコン工房 秋葉原パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売がスタートする。

人気の小型ベアボーンキット「DeskMini」シリーズにホワイトモデルが追加された。Intel B760チップセットを採用する「DeskMini B760 White」は、「DeskMini B760」のカラバリモデル。「DeskMini X600 White」は、AMD X600チップセットを採用する「DeskMini X600」のカラバリモデルとなる。ショップではモックアップサンプルを展示なので、ホワイトの色合いが気になる人はチェックするといいだろう。