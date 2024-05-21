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イーサリアム急騰、現物ETF承認に期待か　ビットコインも値上がり

2024年05月21日 12時00分更新

文● @sumire_kon

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PAKUTASO

　暗号通貨「イーサリアム」の取引価格が5月21日4時頃（日本時間）を境に急騰。一時、日本円ベースで57万4000円近くまで上昇した。2024年3月に記録したイーサリアムの史上最高値（約57万5500円）に迫る勢いだ。

　今回の急騰の正確な原因は不明。急騰とほぼ同じタイミングで、米国証券取引委員会（SEC）がイーサリアムのETFを認める可能性が上昇したとブルームバーグのアナリストEric Balchunas氏がXに投稿しており、同氏の発言がきっかけとなった可能性もある。

　また、暗号通貨の代表格「ビットコイン」も、イーサリアム急騰の約4時間前（5月21日0時頃）から価格が上昇。円建てで一時1118万円を突破し、史上最高値を更新した。

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