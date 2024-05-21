イーサリアム急騰、現物ETF承認に期待か　ビットコインも値上がり

暗号通貨「イーサリアム」の取引価格が5月21日4時頃（日本時間）を境に急騰。一時、日本円ベースで57万4000円近くまで上昇した。2024年3月に記録したイーサリアムの史上最高値（約57万5500円）に迫る勢いだ。

今回の急騰の正確な原因は不明。急騰とほぼ同じタイミングで、米国証券取引委員会（SEC）がイーサリアムのETFを認める可能性が上昇したとブルームバーグのアナリストEric Balchunas氏がXに投稿しており、同氏の発言がきっかけとなった可能性もある。

Update: @JSeyff and I are increasing our odds of spot Ether ETF approval to 75% (up from 25%), hearing chatter this afternoon that SEC could be doing a 180 on this (increasingly political issue), so now everyone scrambling (like us everyone else assumed they'd be denied). See… https://t.co/gcxgYHz3om — Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 20, 2024

また、暗号通貨の代表格「ビットコイン」も、イーサリアム急騰の約4時間前（5月21日0時頃）から価格が上昇。円建てで一時1118万円を突破し、史上最高値を更新した。