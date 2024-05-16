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「マインクラフト」今だけ半額　モバイル版は300円から

2024年05月16日 12時00分更新

文● @sumire_kon

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Xより

　人気ゲーム「Minecraft」の登場15周年を記念し、5月16日よりPCおよびゲーム専用機向けが最大50%オフ、モバイル向けは最大70%オフとなるセールを開催している。

　2011年に登場したMinecraftは、ブロックを使い建物を建てたり、敵対的な生物と戦うなど、さまざまな楽しみ方ができるオープンワールドゲーム。日本でも「マイクラ」の愛称で親しまれ、本来のゲームとしての用途のほか、プログラミング教育などにも活用されている作品だ。

　日本でのセール価格と対象作品は以下のとおり。先に触れたとおり、PC向けが最大50%オフ、モバイル向けが最大70%オフとなっている。

●PC／ゲーム専用機向け（通常価格5280円→割引価格2640円）

・Minecraft Legends
・Minecraft Dungeons
・通常版

●モバイル向け

・iOS版……300円
・Android版……310円

　累計販売数3億本を突破し、歴史上もっとも売れたインディーゲームとしても知られる本作。まだプレーしていない方も、この機会にマイクラの世界へ飛び込んでみてはどうだろうか？

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