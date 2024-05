「マインクラフト」今だけ半額　モバイル版は300円から

人気ゲーム「Minecraft」の登場15周年を記念し、5月16日よりPCおよびゲーム専用機向けが最大50%オフ、モバイル向けは最大70%オフとなるセールを開催している。

It may be our 15th anniversary, but we’ve got a gift for YOU!



Starting today, you can get up to 50% off Minecraft games and up to 70% off on mobile.



Get it here: https://t.co/RiOKnzIGp2pic.twitter.com/4BhHsI7xMZ