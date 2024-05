平成を代表する伝説のギャグ漫画「『行け！稲中卓球部』POP UP STORE in 博多」ハンズ博多店にて開催中

ハンズ博多店は6月6日まで、平成を代表する伝説のギャグ漫画「『行け!稲中卓球部』POP UP STORE in 博多」を開催中。



キミョーでダメダメで愛すべき稲豊中学卓球部員たちの青春グラフィティー、行け!稲中卓球部。作者である古谷実氏のデビュー作である同作の連載開始と画業30周年を記念し、新規グッズを販売するPOP UP STORE。



作中の部員たちが着ている稲中ジャージをモチーフに、稲中卓球部仕様にリファインしたジャージ上下のセットアップが登場。ブルーのボディーにホワイトラインが一本入ったカラーリングは原作を忠実に再現しており、右前身頃に入った名札も再現し、胸元には作品ロゴを大胆にプリント。

ソフビは「前野」「井沢」「田中」「田原年彦」をラインアップ。

Tシャツやパーカーも各種ラインアップするほか、トートバッグ(缶バッジ付き)やアクリルスタンド、名場面アクリルキーホルダーなどを販売。さらに、行け!稲中卓球部 POP UP STORE関連商品を購入3000円ごとに1枚、稲中ポストカードをプレゼント(店頭で絵柄を選ぶことができるが数に限りがあり、なくなり次第終了)。

行け!稲中卓球部 POP UP STORE in 博多

期間:5月13日~6月6日

時間:10時~20時

会場:ハンズ博多店 5階(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ 5階)



©古谷実/講談社



