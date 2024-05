6種類のカラーから選べるGoogle Pixel 8a向けスマホケース

iFaceは5月8日より、5月中旬よりに販売開始するGoogle Pixel 8a向けスマホケースのオンライン予約を開始している。価格はiFace First Class Standardケース、iFace First Class Cafeケース、iFace First Class KUSUMIケースが3300円、iFace Look in Clear Hybridケースが3080円。

Google Pixel 8aに対応した、「iFace First Class Standardケース」、「iFace First Class Cafeケース」、「iFace First Class KUSUMIケース」、「iFace Look in Clear Hybridケース」をラインアップ。コンセプトストア「iFace Lab」をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなっている。

S字ラインと適度な厚みによる握った時のフィット感があり、使いやすいデザインとのこと。置くだけで充電ができるワイヤレス充電に対応する。

また、Google Pixel 8a専用 iFace First Classケースは、Made for Google Pixelプログラム認証を受けているという。

カラーは、ホワイト、ブラック、カフェラテ、くすみブルー、くすみグリーン、オールクリアケースLook in Clear Hybridの全6種類を展開。今後、定番デザインに加えて、キャラクターデザインのケースを近日リリース予定とのこと。