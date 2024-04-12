ASRock「B550M Pro RS」

AMD B550搭載で白色基板を採用するSocket AM4対応マザーが登場

文●山県　編集●北村／ASCII

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　ASRockから、AMD Ryzen 5000シリーズが利用可能な、AMD B550チップセット搭載のMicro ATX対応マザーボード「B550M Pro RS」が発売された。価格は1万8480円。秋葉原ではパソコンショップアーク、ドスパラ秋葉原本店、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

AMD B550搭載で白色基板を採用するSocket AM4対応マザーが登場
AMD B550搭載で白色基板を採用するSocket AM4対応マザーが登場

AMD Ryzen 5000シリーズが利用可能な、AMD B550チップセット搭載のMicro ATX対応マザーボード「B550M Pro RS」

　AMD B550チップセット搭載では珍しい白色基板を採用するSocket AM4対応マザーボード。「ASRock PRO」シリーズの製品で、8フェーズ電源を採用するほか、一部に大型ヒートシンクを備える。

AMD B550搭載で白色基板を採用するSocket AM4対応マザーが登場
AMD B550搭載で白色基板を採用するSocket AM4対応マザーが登場

AMD B550チップセット搭載では珍しい白色基板を採用するSocket AM4対応モデル

　主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(3.0) x4×1(x16形状)、PCI Express(3.0) x1×1。メモリーは、DDR4 DIMM×4(DDR4-4533、最大128GB)。

　オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×2、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen1×6、USB 2.0×6などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える。

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