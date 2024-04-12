ASRock「B550M Pro RS」
AMD B550搭載で白色基板を採用するSocket AM4対応マザーが登場
ASRockから、AMD Ryzen 5000シリーズが利用可能な、AMD B550チップセット搭載のMicro ATX対応マザーボード「B550M Pro RS」が発売された。価格は1万8480円。秋葉原ではパソコンショップアーク、ドスパラ秋葉原本店、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
AMD B550チップセット搭載では珍しい白色基板を採用するSocket AM4対応マザーボード。「ASRock PRO」シリーズの製品で、8フェーズ電源を採用するほか、一部に大型ヒートシンクを備える。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(3.0) x4×1(x16形状)、PCI Express(3.0) x1×1。メモリーは、DDR4 DIMM×4(DDR4-4533、最大128GB)。
オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek)、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×2、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen1×6、USB 2.0×6などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える。