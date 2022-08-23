ASRock「WRX90 WS EVO」
AMD WRX90採用のRyzen Threadripper対応マザー「WRX90 WS EVO」が発売
ASRockから、AMD WRX90チップセットを搭載したマザーボード「WRX90 WS EVO」が発売された。価格は19万9800円。秋葉原では、パソコンショップアーク、オリオスペック(受注販売)、ツクモパソコン本店で販売中だ。
AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WXシリーズプロセッサーに対応するワークステーション向けSSI EEBサイズのマザーボード。2オンス銅層を備えた14層基板を採用し、電源回路は110A SPSによる18+3+3フェーズを搭載。これらを計5基の冷却ファンやヒートパイプ、XXLアルミニウムヒートシンクで冷却する。
基本スペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×7(動作モードは×16+×16+×16+×16+×16+×8+×16)。メモリーはDDR5 RDIMM×8(DDR5-7600MHz、ECC対応最大2TB)。オンボードインターフェースとして、10ギガビットLAN(intel X710)×2、ギガビットLAN(Realtek ※IPMI管理用)、サウンド(Realtek ALC1220 HD Audio)、M.2×2、SATA3.0×4、SlimSAS×2、USB 4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2×2×5(Type-C)などを装備している。