意外な組み合わせで出会える新しい味　「キンプトン・カラフルFUNアフタヌーンティー with サーティワン アイスクリーム」開催

キンプトン新宿東京は5月1日~6月30日​、「キンプトン・カラフルFUNアフタヌーンティー with サーティワン アイスクリーム」を提供する。



“組み合わせる楽しさ”&“新しい味に出会える”をテーマとし、サーティワンとコラボレーションした、フレーバー×食材×スイーツの意外なかけ合わせがおもしろいアフタヌーンティー。「ポッピングシャワー」をイメージしたムースケーキにはアボカド、「ストロベリーチーズケーキ」をイメージしたケーキには梅干しをミックスするなど、遊び心あふれるキンプトン新宿東京らしいスイーツのラインアップを用意。さらに、サーティワンの3種のアイスクリームと5種のスイーツを自由に組み合わせて味わえる。



意外な食材をかけ合わせたスイーツ(一部)

キンプトン・カラフルFUNアフタヌーンティー with サーティワン アイスクリーム​

(アフタヌーンティープラン)

・グリーンベジタブルサラダ・ランチドレッシング​

・5種から選べるメイン​

・5種のスイーツ&3種のアイスクリームペアリング​

・コーヒー&ティーのフリーフロー

価格:平日6200円/土日祝7000円

提供時間:11時30分~17時(2時間制、最終入場15時)​



キンプトン・カラフルFUNアフタヌーンティー with サーティワン アイスクリーム “ALL for ME”​

(ディナー&アフタヌーンティープラン)

・2種から選べる前菜​

・2種から選べるメイン​

・5種のスイーツ&3種のアイスクリームペアリング​

・コーヒー&ティーのフリーフロー​

価格:8500円

提供時間:18時~23時(最終入場21時)​



期間:5月1日~6月30日​

​提供場所:ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ(キンプトン新宿東京 2階)​

※前日16時までに予約のこと