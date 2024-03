春、先取り！ 開花目前の3月22日・23日は「TOKYO TORCH 桜まつり 2024」で花と食を満喫する日

東京の桜開花予想日は、3月24日(日)。寒い日が続いていた分、桜が咲くというだけで暖かさを感じてわくわくしてしまいます。そんな開花予想日を目前に、一足早い3月22日(金)、23日(土)には、東京駅前の新街区・TOKYO TORCHでも、桜まつりが開催されます。今年は、開花前から助走をつけて春を満喫する準備ができそう!

イルミネーションに体験イベントなど、春を楽しむコンテンツが目白押し!

3月22日(金)、23日(土)の2日間、TOKYO TORCH Parkで開催される「TOKYO TORCH 桜まつり 2024」は、食と花が楽しめるイベント。3回目を迎える今年は、新しいコンテンツも登場します。

お花見エリアで抹茶体験

風情ある野点傘の下、縁台に腰掛け日本の美しさを感じられるお花見エリアでは、伊藤園による「抹茶たて」が体験できます。周囲の雰囲気と相まってすてきなお茶の時間が楽しめそう。

日時:3月22日(金)12:00~21:00、3月23日(土)11:00~17:00

※荒天時は中止となります。

花見マルシェ

日本各地の春を感じられるおいしい特産品やイベントを楽しめるマルシェ。福島県や新潟県小千谷市、新潟県佐渡市、静岡県裾野市、北海道上川郡東川町が参加予定です。金塊つかみや錦鯉すくいなど、現地に行かないと体験できないようなイベントも多くて気になります!

福島県:特産品の販売、抽選会、県産花卉の展示、日本酒の試飲、小法師の絵付け体験など

新潟県小千谷市:物産販売、錦鯉すくい・展示、ゆるキャラ「よし太くん」の出演、フォトブース

新潟県佐渡市:特産品の販売、金塊つかみ体験、「鬼太鼓」のステージイベント

静岡県裾野市:特産品(すそのいちご等)の販売など ※すそのいちご1パック以上お買い上げで、裾野産桜の切り枝プレゼント(先着100名)

北海道上川郡東川町:キッチンカー、特産品の販売、「東川米」ポン菓子の販売など

桜ライトアップ

TOKYO TORCH Park内の20本の桜をライトアップし、幻想的な空間に。仕事が終わったらぜひ足を運んで夜桜を楽しみたい!

日時:3月22日(金)17:00~21:00

和ルミネーション

「まちに灯りを」をコンセプトに毎年大手町で開催されている和ルミネーション監修のもと、和傘で親水エリアを華やかに彩ります。どこか懐かしさを感じる優しい明かりが、仕事で疲れた心をほぐしてくれそう。

ドクターイエローロードトレイン

運行情報が公開されていないため「見ると幸せになれる」といわれている点検用新幹線車両ドクターイエロー。そのロードトレインが、TOKYO TORCH Parkを運行します。見るだけではなく、乗ったらさらに幸せになれるのでは?

日時:3月22日(金)12:00~21:00、3月23日(土)11:00~17:00

参加条件:①3月22日(金)・23日(土)にTOKYOTORCH Terraceでご利用された2,000円(税込・合算可)以上のレシートをご提示で1名様1回ご参加いただけます。

※3,000円(税込・合算可)以上のレシートで「オリジナル巾着に花見菓子詰め放題」にも1名様1回ご参加いただけます。

②参加費500円のお支払いで1名様/1回

初登場の「和ルミネーション」や「ドクターイエローロードトレイン」以外にも、春を感じるコンテンツを用意しているとのことなのでこちらも楽しみ。3月22日は仕事が終わったら、ひと足先に桜を愛でに行きたいと思います。金曜、土曜は「TOKYO TORCH 桜まつり」、日曜は咲いている桜を探しに行こうかな。

TOKYO TORCH 桜まつり 2024

開催日時:3月22日(金)12:00~21:00、23日(土)11:00~17:00

会場:TOKYO TORCH Park(東京都千代田区大手町2-6-4)