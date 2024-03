必勝祈願！ MARK IS みなとみらいとランドマークプラザにて「横浜DeNAベイスターズ開幕応援キャンペーン」開催中

MARK IS みなとみらいとランドマークプラザは「横浜DeNAベイスターズ開幕応援キャンペーン」を開催する。



両施設にて、横浜DeNAベイスターズへの応援メッセージや勝負事への願いを記入できる「必勝祈願絵馬」を配布。選手への応援メッセージを自由に記入でき、記入・奉納した絵馬は、MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアに建立している「みなとみらい勝利神社」やランドマークプラザ 3階 インフォメーションカウンター横に展示する。



必勝祈願絵馬

配布日程:3月8日~(なくなり次第終了)

※ランドマークプラザは3月15日~を予定

開催場所

・MARK IS みなとみらい:1F グランドガレリア 勝利神社

・ランドマークプラザ:3F インフォメーション横「海の表情 銀波」前

また、4月7日と4月21日はグランモール公園にて「野球ふれあいファミリーイベント」を開催。横浜DeNAベイスターズOBとdianaがやってくるほか、家族で楽しめるバッティング&ストラックアウトの野球遊びやダンス体験イベントを開催。



野球ふれあいファミリーイベント

開催日:4月7日、4月21日

※雨天中止

開催時間:各日13時~15時30分

開催場所:グランモール公園 美術の広場

参加条件:小学生以下(参加無料)

その他、MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザの各所に開幕を記念した装飾を設置する。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。