おじゃる丸とポムポムプリンがコラボしたグッズが並ぶプレミアムショップ、京王百貨店 新宿店にて開催中

京王百貨店 新宿店にて2月14日まで、おじゃる丸とポムポムプリンがコラボしたグッズが並ぶ「OJARUMARU×POMPOMPURIN in PremiumShop」を開催中。



今回はおじゃる丸もポムポムプリンとおそろいの帽子と耳をつけて、ますます仲良くまったりしている。チームプリンのマフィン・スコーン・ベーグルに、子鬼トリオも加わったにぎやかなデザイングッズも販売。



また、「忍たま乱太郎×サンリオキャラクターズ」や「にこにこ、ぷん」「できるかな」のグッズも同時販売する。



OJARUMARU×POMPOMPURIN in PremiumShop

開催期間:2月14日まで

営業時間:10時より開店

2月7日までは20時30分まで/2月8日~13日は21時まで

最終日2月14日は17時まで

場所:京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner

