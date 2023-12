ロッテリア✕リラックマ、グッズ＆4500円分の食事券が入った福袋

ロッテリアは、「リラックマ」とのコラボレーション企画第3弾として「リラックマ 今年もゆるっと福袋」を12月26日から数量限定で販売する。価格は4500円。

リラックマ 今年もゆるっと福袋は、リラックマたちやロッテリアのハンバーガー、ポテトなどのイラストをデザインした陶磁器製のプレートとマグカップ、毎月異なるリラックマのデザインを楽しめる壁掛けカレンダー、食卓を華やかに彩るランチョンマット、カラフルな色合いのBOXティッシュの5アイテムが入っている。さらに、ロッテリアの食事クーポン4500円分が付いている。購入は1人3個まで。

販売期間:12月26日~ ※なくなり次第終了

販売時間:10時30分~

販売店舗:全国のロッテリア

※さいたまスーパーアリーナ店、ZOZO マリンスタジアム各店、八景島シーサイドオアシス FS店を含む一部店舗では販売しない

※1人3個まで

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

