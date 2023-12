ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいがクーポンブック発売

「横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ」と「MARK IS みなとみらい」は、「まるごと一冊クーポンBOOK」を発売する。



まるごと一冊クーポンBOOKは、開業30周年を迎えた横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザと、開業10周年となるMARK IS みなとみらいから、アニバーサリーイヤー最後の企画として、両施設に加え、「横浜ロイヤルパークホテル」の店舗を含む118店舗で様々な特典が受けられる多彩なクーポンを掲載。



まるごと一冊クーポンBOOK

発売日:12月15日(予定)

価格:990円(予定)

クーポン有効期間:12月15日~2024年3月31日

販売場所:ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいのくまざわ書店をはじめとする、みなとみらい近郊の書店やコンビニ、Amazonなど

※利用条件についてはクーポンBOOKを確認のこと



また、12月26日~2024年1月14日の期間中、「ランドマークプラザ×MARK IS みなとみらい W★SALE」と題して合同で新春セールを開催する。



レディス、メンズ、キッズウェアからファッション雑貨、インテリア雑貨、食物販まで、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの両施設でおよそ90店舗の人気ショップが、12月26日から最大70%のプライスダウンを実施。参加ショップの詳細については、各施設のウェブサイトにて12月19日頃に発表。



このほか、新春恒例の“福袋”や“獅子舞”・“餅つき”、“書初めパフォーマンス”など、新年ならではのイベントも多数実施。



主な企画

MARK IS みなとみらい 年末感謝企画

12月31日18時から先着500名に年越しそば(乾麺)をプレゼント。

開催日程:12月31日

開催時間:18時~21時(1人ひとつまで、なくなり次第終了)

開催場所:MARK IS みなとみらい 4階 東京ガス ショールーム前

新年を盛り上げる新春獅子舞演舞

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい館内各所を獅子舞が、新年の無病息災を祈り、初売りを祝いながら、練り歩く。

実施日程:2024年1月2日

実施時間

ランドマークプラザ:①11時~/②13時~/③14時~/④15時~

MARK IS みなとみらい:①11時30分~/②13時30分~/③14時30分~/④15時30分~

※実施内容・時間は予告なく変更になる場合がある



このほか、12月25日にランドマークプラザ 1階にて本格中華飯店「サワダ飯店」が関東初出店。サワダ飯店はメディアでも話題のシェフ澤田氏がミシュラン一つ星を獲得した「中国菜エスサワダ」(西麻布、西天満)で培った“ミシュランクオリティ”のメニューを取り揃え、よりカジュアルに美味しい中華料理を提供する本格広東系中華料理。



年末年始の営業時間

