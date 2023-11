明日まで、渋谷の宮下公園にGalaxy Z Flip5が試せるキャラバンカーが訪問中！

「Join the flip side #Galaxy 日本一周」がフィナーレ!

サムスン電子ジャパンは、折りたたみスマートフォン「Galaxy」の製品体験ができるキャラバンカーが47都道府県を巡る企画「Join the flip side #Galaxy 日本一周」を9月1日から実施している。

「Galaxy Z Flip5」「Galaxy Z Fold5」をはじめとするGalaxyシリーズの新製品の発売を記念したもの。先行特別体験イベントをアークヒルズで実施した後、9月8日にキャラバンカーの1台目が福岡県をスタート、9月12日に2台目が北海道をスタートしていた。

80日の旅を終えたキャラバンカーは、フィナーレとして11月25日と26日のあいだ、渋谷の宮下公園を訪問中。Galaxyシリーズの最新スマートフォンを気軽に試せる機会の最終日ということもあって、渋谷の街を訪れた人で賑わいを見せている。

なお東京会場限定のスペシャル企画としては、「Galaxy Z Flip5」のフレックスカメラを使って、アクリルボードにメッセージを記入する自撮り動画撮影の体験企画を実施中。撮影した動画に指定ハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションしたアクリルキーホルダーと、東京会場限定デザインのマルチメモがもらえる。

また他の会場と同様に、くじ引きに挑戦でき、オリジナルのノベルティーがもらえるスタンプラリー企画も実施。さらに、手持ちのGalaxyシリーズの保護フィルムを張り替えてもらえるブースなども設置している。

最終日は、明日9月26日。渋谷を訪れる機会があれば、是非とも立ち寄って、Galaxyの世界を体験してみてはいかがだろう?