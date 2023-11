埼玉県大宮エリア最大級のショッピング空間コクーンシティでは「コクーンシティイルミネーション2023」を11月11日から実施している。今年のテーマは「Brilliant Promise ~光り輝く明日への約束~」。およそ45万球のイルミネーションで「未来への希望」を鮮やかに表現している。

メイン会場の「コクーンひろば」では、点灯のスタートにともなって点灯式を開催した。

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP640439