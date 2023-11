ワーナー・ブラザースとコラボしたクリスマスイベント開催中

横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルでは12月25日まで、クリスマス限定イベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI CHRISTMAS 2023 ワーナー・ブラザ ース 100th ANNIVERSARY ~Power of Story~」を開催中。新たにスタンプラリーなどの追加イベントや、ワーナー・ブラザースの代表作品とコラボレーションした限定アイテムや限定フードの販売が決定した。



同イベントは、今年100周年を迎えたワーナー・ブラザースとコラボし、みなとみらい地区の横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルを舞台に、ワーナー・ブラザースの物語によって彩られるクリスマスの世界を展開するもの。



各施設の展示(一部) ※画像はすべてイメージ

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」では「BATMAN」モチーフのワーナー・ブラザース100周年オリジナルデザイン缶バッジ付き特別入場チケットを販売する。



また、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビルでは全部で8ヵ所にスタンプラリーポイントを設置してQRコードを読み取りスタンプを集めることでグッズが当たるキャンペーンを実施。スタンプを6個集めると10名に「グッズ賞」(ワーナー・ブラザース100周年デザインのポーチとマルチケースのセット)、8個集めると「コンプリート賞」として1名に「ワーナー・ブラザース100周年記念 【300セット限定生産】ワーナー・ブラザース100周年記念100‐Filmコレクションブルーレイ (104枚組/100‐Filmプロダクションノート&スペシャル・フォトブック付」をプレゼント。さらにグッズ賞に応募すると先着1万名にみなとみらいポイントアプリの500円クーポンをプレゼント。

このほか、ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいの店舗(一部)では、代表的な作品とコラボしたグッズやフードメニューを販売。



提供商品(一部) ※画像はすべてイメージ

