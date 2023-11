10の創作カクテルを楽しめる「横浜ホテル創作カクテルの夕べ – Bar Hopping」

横浜市内の7つのホテルは12月1日より、新作カクテルの創作とバーホッピングする企画「横浜ホテル創作カクテルの夕べ – Bar Hopping」を開催する。

みなとみらいや横浜らしい、新しい魅力の開発を模索する中、バー文化発祥の地である横浜で、まずはホテルのバーで、世界中から来街者を迎える10名のバーテンダーが、本企画に賛同し、新時代にふさわしいカクテルを提供する。

■横浜ホテル創作カクテルの夕べ – Bar Hopping

実施期間:12月1日~2024年2月29日

対象ホテル:ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

Westin Yokohama

横浜ベイホテル東急

横浜ロイヤルパークホテル

ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜

Hyatt Regency Yokohama

横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ

カクテル紹介

・ホテル:ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

・バー:スターボ

・バーテンダー:古川 周氣

・カクテル名:Seven-Seas

・コメント:オリジナルカットの氷で参加の7ホテルを、そして7つの海で世界とつながる横浜をイメージし作成しました。

・ホテル:ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

・ラウンジ&バー:マリンブルー

・バーテンダー:福世 聖真

・カクテル名:Beautiful Tone ~特別な夜~

・コメント:横浜生まれのクラフトジンとフランボワーズやクランべリーをあわせたふわりと薔薇が香るフルーティーなカクテル。ジャズやシェーカーの音色が響き渡る、古き良き横浜の夜の街をイメージしたエレガントな一杯です。

・ホテル:Westin Yokohama

・バー:Code bar

・バーテンダー:酒川 氷雅

・カクテル名:Evening cloud

・コメント:港町横浜の夕べという事で、様々な国のお酒を使い夕方から夜にかける空の移り変わり、その雲をイメージしました。

・ホテル:横浜ベイホテル東急

・バー:ジャックス

・バーテンダー:津平 貴之

・カクテル名:Brillant Avenir

・コメント:世界の人々に、平和で希望に満ちた輝かしい未来がありますように。横浜から願いを込めて、ゴールドで贅沢な一杯を。

・ホテル:横浜ロイヤルパークホテル

・店舗名:スカイラウンジ シリウス

・バーテンダー:阿部 大樹

・カクテル名:SPECTACULAR

・コメント:シリウスに訪れるゲストが感動する、SPECTACULARな夜景を一杯のカクテルに閉じ込めました。淡いブルーのカクテルには、観覧車に見立てた星形の金箔のついたスライスレモン、横浜市の花”バラ”を添えました。

・ホテル:ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜

・バー:ザ・カハララウンジ&バー

・バーテンダー:戸塚 信弥

・カクテル名:Fly me to the Moon

・コメント:ジャズのスタンダードナンバー「Fly me to the moon」からインスピレーションを受けて創作したカクテル。独創的なスタイルは、横浜の海面に浮かぶクラゲを月と見間違えたことがきっかけに生まれました。

・ホテル:Hyatt Regency Yokohama

・バー:The Union Bar & Lounge

・バーテンダー:國澤 陽一

・カクテル名:Romano Martini

・コメント:日本の玄関である横浜で、世界をイメージして創作。珈琲と檸檬の新しい調和をお楽しみください。

・ホテル:Hyatt Regency Yokohama

・バー:The Union Bar & Lounge

・バーテンダー:佐藤 奈々

・カクテル名:Brilliant Curry

・コメント:カレーをカクテルに取り入れる新しい発想を、バー発祥の地である横浜で試してみたいと思い作りました。

・ホテル:横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ

・バー:ベイ・ウエスト

・バーテンダー:小林 葵斗

・カクテル名:Heartful Harbor

・コメント:船員達を癒し、休息地であった港街。それは、バー文化も同じである。憩いの場であるバーを守り続け、私は歩む。至福の1杯をグラスという船に乗せてお届けします。

・ホテル:横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ

・バー:ベイ・ビュー

・バーテンダー:加藤 碧

・カクテル名:碧 ~みどり~

・コメント:私自身の名前の漢字でもあるサントリー ワールドウイスキー「碧-Ao-」をベースにしたKing’s Valley(キングスバレイ)のツイストカクテルです。日本が世界に誇るウイスキー碧のように。世界各国の人々が集まる港町横浜のように。日本人のみならず外国人からも愛されるホテルマン、バーテンダーになりたいという思いを込めました。